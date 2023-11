Divulgação Aa lado do pai Leonardo, cantor apresenta a canção "Fica Aqui", com gravação realizada no cenário nomeado Bar do Zé





O cantor Zé Felipe apresentou ao público, na noite desta terça-feira (28), o lançamento de seu novo projeto, "Coloca o Capacete", composto por seis músicas. A canção "Fica Aqui", onde o artista canta junto com o pai Leonardo é destaque, até o momento, com mais de 1,53 mil visualizações, em menos de 24 horas.





As novidades foram liberadas a cada cinco minutos. "Voltei pra Cachorrada", com MC Ryan, ultrapassa 1,11 milhão de visualizações; "Modo Safado", com MC Livinho, com 904 mil views; "Então Vai", com Luan Pereira e Dennis DJ, com mais de 887 mil view; "Summer", onde aparece com a esposa Vírginia Fonseca, conta com mais de 820 mil visualizações e "Vai Magrin", junto com MC Ricca, com mais de 814 mil views.

O novo álbum pode ser conferido no canal oficial do cantor no YouTube.