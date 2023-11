Reprodução Daniela Beyruti tem promovido mudanças significativas no SBT e prepara novidades





A mudança que o SBT fará em sua programação irá mexer consideravelmente com o mercado, e também com as estruturas da própria emissora. Daniela Beyruti está empenhada em mudar drasticamente tudo e fazer a rede construída por seu pai, Silvio Santos, dar uma revigorada em sua própria imagem. E até mesmo as madrugadas de sua programação não passarão batidas.





No pacote de mudanças, que serão implantadas já no começo do próximo ano, o SBT terá um programa diário chamado PodNight, a ser exibido na madrugada. Com o sucesso dos podcasts e videocasts, a emissora decidiu se render ao formato e explorar este tipo de conteúdo em sua programação.



O título PodNight foi registrado no Instituto Nacional da Propriedade Industrial, o INPI, em 7 de novembro, e a emissora aguardava o prazo de contestação imposto pelo órgão para trabalhar em definitivo com este nome. A data limite para que outras empresas manifestassem plágio ou semelhança era ontem (21). E como não houve nenhum empecilho, o título já é oficialmente do SBT.

O site TV Pop já havia noticiado que a faixa da madrugada seria dedicada a podcasts. E a coluna confirmou com fontes da emissora que os produtos exibidos neste espaço serão frutos de uma parceria com outros grandes estúdios, que já se consolidaram no ambiente virtual e faturam altíssimo na web com suas longas entrevistas.

A ideia é que estes estúdios entrem com o produto audiovisual, o SBT forneça o espaço televisivo, e a receita comercial que vier será dividida entre as partes. Uma forma barata de se fazer dinheiro e preencher sua grade com produtos inéditos.

No entendimento de Daniela Beyruti, o público da madrugada do SBT gosta de entrevistas. Não à toa, o The Noite, com Danilo Gentili, costuma registrar índices interessantíssimos todos os dias. E também há um olhar para a concorrência, principalmente a Globo, que costuma liderar a faixa com o Conversa com Bial.

Por falar no talk show de Danilo Gentili, cabe aqui uma informação: ele também mudará de horário. Assim como o Operação Mesquita. Com o novo arranjo, as duas atrações entrarão mais cedo, e o PodNight virá na sequência.

A coluna procurou o SBT, que confirmou a existência de mudanças em sua programação na faixa da madrugada, mas não deu nenhum detalhe sobre as novidades que serão colocadas no ar. E avisou que somente no dia 2 de dezembro a imprensa e o público saberão oficialmente tudo o que está por vir.