Reprodução/Instagram Ana Castela, destaque da cena sertaneja, após realização do procedimento realizado no nariz





Famosos como MC Daniel, Caio Afiune, Virgínia Fonseca, Latino e, recentemente, a cantora Ana Castela buscaram ajuda de profissionais da beleza para a realização de procedimentos que contribuíssem com a melhora no aspecto do nariz. Com tempo reduzido para recuperação e realizada de modo menos invasivo, a rinomodelação estrutural, passa a ser uma tendência entre os famosos que desejam mudar a estrutura do nariz.

“Trata-se de um conjunto de procedimentos realizados para que a simetria do contorno nasal passe a ser homogênea e discreta”, define o médico otorrino, Édson Freitas. “A técnica é aplicada com anestesia local no próprio consultório do especialista, sem necessidade de internação e o processo de cicatrização é relativamente rápido”, complementa o profissional.





A jovem cantora possuía uma pequena saliência na giba nasal. Nas redes sociais, ela descreveu a imperfeição como ‘um leve quebra-molas’ e decidiu pelo procedimento para minimizar a curvatura e harmonizar seu rosto. “Ficou lindo, maravilhoso, natural e do jeitinho que eu queria”, disse Ana Castela para os fãs, em postagem publicada em suas redes sociais.

“É um procedimento não cirúrgico, uma técnica capaz de corrigir as imperfeições do nariz, com definição da ponta e a correção tanto da giba, osso localizado na parte de cima, quanto o dorso do nariz”, explica o médico. “O nariz é harmonizado por forma completa e definitiva. Também importante é que o envelhecimento natural do rosto se mantém respeitado, incluindo pequenas alterações refletidas na flacidez da pele, todavia, o nariz nunca volta a ser aquele anterior à intervenção”, garante Édson Freitas.