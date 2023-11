Divulgação Cantora durante o encerramento do desfile realizado em São Paulo





O Mosteiro de São Bento serviu de cenário para o desfile da estilista Flayza Vieira que mostrou aos convidados sua nova coleção de vestidos de noivas. Com participação de 16 modelos na passarela, o gran finale contou com a cantora Luiza Possi que cantou a música “Oh Happy Day”, além de ser a modelo escolhida para a estilista realizar uma criação de vestido ao vivo.





“A sensação de usar um vestido de noiva após anos do meu casamento me trouxe muitas emoções e lembranças que eu tinha guardado. O local estava lindo, cada modelo uma mais linda que a outra, foi magnífico. Espero que todos tenham apreciado cada minuto porque é realmente uma experiência única”, pontuou a cantora Luiza.

De acordo com a estilista nada melhor do que assistir um desfile de noivas usando de passarela um mosteiro tão lindo como é o de São Bento. “A participação da Luiza, com aquela linda voz e aquela presença que só ela tem, foi o toque final perfeito. Pensamos em todos os detalhes para que essa experiência ficasse marcada em cada um que compareceu, e tenho certeza que essa missão foi cumprida”, disse Flayza.