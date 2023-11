Divulgação Os shows acontecerão no Sesc Pompeia, em São Paulo, nos dias 2 e 3 de dezembro





Carlos Eduardo Lyra Barbosa comemora 90 anos e será homenageado em “Afeto”, disco que será lançado pelo Selo Sesc, no próximo dia 1º de dezembro. Com idealização e produção de Regina Oreiro, o trabalho conta com 14 faixas e reúne a nata da música brasileira: cantores, músicos e arranjadores, reverenciando a obra e a pessoa de “Carlinhos”, como é carinhosamente chamado por uma legião de fãs e amigos.





Em números solo, duetos e encontros inéditos, participam: Caetano Veloso, Djavan, Edu Lobo, Fernanda Abreu, Gilberto Gil, Ivan Lins, Leila Pinheiro, Joyce Moreno, Lulu Santos, Marcos Valle, Martnália, Mônica Salmaso, Ney Matogrosso, Paula Morelenbaum, Roberto Menescal e Wanda Sá. Os arranjos são de Antonio Adolfo, Gilson Peranzzetta, Jaques Morelenbaum, João Donato e Marcos Valle. Entre os instrumentistas, músicos como Roberto Menescal, Jorge Helder, Paulo Braga, Marcelo Martins, Nelson Farias, Antonio Adolfo, Adriano Souza e Lula Galvão.

No repertório há clássicos como “Saudade fez um samba”, cantada por Gilberto Gil; “Influência do jazz”, interpretada por Ivan Lins ao lado de Joyce Moreno; “Minha namorada”, na voz de Edu Lobo, “O negócio é amar”, por Patricia Alvi e Marcos Valle, e “Você e eu”, musicada por Djavan.

Como dizia Tom Jobim, a música de Carlos Lyra, “Lyrista e lyricista, romântico de derramada ternura, nunca piegas, lacrimoso, açucarado. Formidável compositor. Lyrus, filho de Aphrodite, Deusa do Amor e da Beleza, da mythologia grega. Seus sambas e canções perdurarão, pela qualidade, leveza, simplicidade, profundidade, enquanto houver música.”

Os shows acontecerão no Sesc Pompeia, em São Paulo, nos dias 2 e 3 de dezembro.