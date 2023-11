Divulgação “O Fantasma – In Concert” comemora o sucesso mundial da obra de Andrew L. Webber





“O Fantasma – In Concert” promove única apresentação, no Teatro Gazeta, em São Paulo, no próximo dia 13 de dezembro. A montagem reunirá novamente atores-cantores que estiveram no elenco das montagens de 2005 e 2018 em um show único, entre eles Saulo Vasconcelos, Daruã Góes, Paulo Santos, Simone Luz, Diego Velloso, Cleyton Pulzi e Paula Capovilla, além do ator convidado Rodrigo Garcia.





Após 35 anos em cartaz, um dos grandes clássicos do Teatro Musical, “O Fantasma da Ópera”, da obra de Andrew Lloyd Webber, encerrou sua história na Broadway em abril deste ano, atingindo quase 14 mil apresentações no Majestic Theatre. No Brasil, a primeira montagem foi em 2005, quando o musical desembarcou no antigo Teatro Abril, quando o cenário do Teatro Musical Brasileiro estava sendo novamente reescrito com a chegada de novas produções importadas da Broadway e West End.

No espaço, ficou em cartaz por quase dois anos de temporada, encerrando suas sessões em 2007. O espetáculo retornou aos palcos brasileiros com uma nova temporada em 2018 no Teatro Renault, com novo elenco, teatro reformado, novo público, mas o mesmo sucesso: foram 18 meses em cartaz.

No repertório, canções que o público ama ouvir como “Think of Me”, “Prima Donna”, “Masquerade”, “Music of the Night”, “All I Ask of You” e, é claro, “The Phantom of the Opera” nas vozes de um elenco especial.