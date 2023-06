Reprodução/Instagram Luiza Possi revela que Fátima Bernardes salvou seu casamento com Cris Gomes

A cantora Luiza Possi surpreendeu ao contar que Fátima Bernardes salvou o dia do casamento com o diretor Cris Gomes por uma mentira contada minutos antes de Psso trocar alianças.

Fátima Bernardes foi uma das madrinhas do casamento de Luiza Possi. A cantora revelou que ela e o marido brigaram momentos antes de subir no altar.





"Eu casei de manhã porque detesto coisas à noite. Aí eu briguei com o meu marido e a Fátima Bernardes foi minha madrinha. A gente foi se arrumar todo mundo junto, no hotel, a Christiane Torloni também foi minha madrinha, mais umas amigas minhas, e eu estava arrasada porque tinha brigado com meu marido antes do casamento por motivos de reforma", contou ela no podcast Inteligência Ltda.

Na sequência, a filha de Zizi Possi explicou o conselho que recebeu da amiga. "Aí a Fátima: 'O que foi?'. Eu: 'Briguei com o Cris'. Aí ela: 'Mas você não sabe? Brigar no dia do casamento dá muita sorte, é isso que faz os casamentos durarem'. Aí eu me iluminei".

Entretanto, toda a fala era uma mentira. "Ela virou para minha melhor amiga [depois] e falou: 'Ainda bem que todo mundo acredita em tudo o que eu falo'. Era mentira! Ela inventou aquilo na hora, mas mudou minha vibe, mudou tudo, foi incrível", celebrou.

