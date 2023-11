Reprodução/Record Em noite agitada, apresentadora realiza diversas interrupções durante falas de peões





A votação para formação da nona roça do reality “A Fazenda 15”, na noite desta terça-feira (21), contou com diversas interrupções da apresentadora Adriane Galisteu. Durante o programa exibido ao vivo pela Record, inclusive, a presença dos ninjas teve que ser acionada, em virtude da discussão entre Lucas Souza e Cezar Black .





Com indicação da fazendeira Jaquelline, o paioleiro Black sentou no primeiro banquinho da roça e não poupou palavras para citar a estratégia de Lucas que estava sentado na frente do peão. A menção à foto do ex-militar com Jojo Todynho, sua ex-esposa , serviu de estopim para a confusão. “Lily troca de lugar com o Lucas”, pediu a apresentadora. “Lucas tome uma água e respire fundo, pois faz parte do jogo. A pressão psicológica também faz parte do game”, afirmou Galisteu.

Galisteu anunciou a punição à Jaquelline que descumpriu uma regra do programa e quebrou uma cadeira da casa. “Não poderíamos tirar seu poder máximo de escolha do roceiro, mas por quebrar as regras nesta noite você poderá ser votada pelos peões, durante a votação da casa e também participará do Resta Um”, anunciou.

“Eu já sabia que isso aconteceria”, disse Jaquelline. “Como assim você sabia?”, rebateu a apresentadora. “Não Galisteu, eu sabia que isso poderia acontecer”, explicou melhor a peoa, após Galisteu questioná-la e explicar ao telespectador que os participantes não possuem informações da produção sobre o que acontece nas decisões sobre punições.

O segundo banco foi ocupado pelo também paioleiro Shay, que somou sete votos contra seis recebidos por Jaquelline. Durante a votação, Galisteu teve que interromper algumas falas e corrigir algumas argumentações dadas por alguns participantes. “Já compreendemos Jaquelline as suas desculpas”, disse a apresentadora, durante fala da fazendeira que justificava o voto dado por Nadja Pessoa. “Gente, nada pessoal, mas o programa é ao vivo e temos que dar sequência”, disse durante justificativa de Lucas. “Shay, na Fazenda 14 você foi expulso por descumprir uma regra do programa, tudo bem?”, lembrou Galisteu.

Após ocupar o banquinho, Shay puxou André Gonçalves que estava na baia e ocupou o terceiro lugar da roça, sendo vetado por Radamés que sobrou no Resta Um. André não participa da Prova do Fazendeiro que acontece na noite desta quarta-feira (22) e contará com a participação de Cezar Black, Shay e Alícia X. A paioleira foi levada a roça por Lily que detinha do poder branco do lampião, que sinaliza a troca do quarto roceiro, Radamés, por um dos peões que ainda não tinha participado de uma roça.