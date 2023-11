Reprodução/Instagram Influenciadora alerta não ter amizade com participantes desta edição do reality





A cantora e influenciadora Jojo Todynho veio a público, na manhã desta terça-feira (21), para explicar os verdadeiros motivos de sua separação com Lucas Souza , participante do reality “A Fazenda 15” . Nos stories de uma de suas redes sociais, ela acabou revelando o tal segredo do peão.





“Eu peguei conversas dele com outros homens. Ele ameaçou me expor na internet como homofóbica”, revelou Jojo. Dentro do confinamento, o segredo do ex-militar serviu de argumento para outros participantes atacarem Lucas. A principal confusão aconteceu, nesta segunda-feira (20), com uma briga iniciada entre Lucas e Cezar Black, resultando na participação de Jaquelline, Kally Fonseca, Alícia X, Márcia Fu, entre outros participantes.

Tamanho foi o entrave que a fazendeira da semana, Jaquelline, acabou quebrando duas cadeiras da mesa de refeições da sede da Fazenda, fato que resultará em uma punição a ser anunciada na noite de hoje, durante apresentação do programa ao vivo.

Na sequência das postagens de Jojo Todynho, ela pontua que não possui amizade com os peões Cezar Black e Nadja Pessoa, que utilizaram o nome dela durante a confusão. “Querem fazer VT, pois sabem que pode dar engajamento”.