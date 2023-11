Reprodução / PlayPlus Participantes voltam a protagonizar boa treta na manhã desta sexta-feira (17)





A manhã desta sexta-feira (17) foi marcada por mais um round entre as peoas Jaquelline e Nadja Pessoa . Após quase 60 dias de confinamento, as participantes que haviam dado uma pausa nas tretas retomaram os embates, verdadeiramente, o entretenimento para o telespectador que gosta de acompanhar o programa. É importante observar que, nesta edição, as expressões de amor e ódio, das lágrimas e sorrisos, as relações de amizade e inimizade, entre outras ações que refletem a inteligência emocional do ser humano, estão sendo apresentadas em abundância para o deleite do público.





A ideia de acompanhar o confinamento de famosos ou anônimos, durante 24 horas do dia, conquistou o público que, atualmente, se transformou em analista de reality. De acordo com o treinador em comportamento humano, Alex Rosseti, no cotidiano do ser humano, existe uma normalidade e facilidade a geração de problemas e a existência de possíveis, além do convívio junto a algum tipo de autoridade, como pais, um diretor de recursos humanos ou um professor.



“A convivência permanente com um outro alguém serve como estimulante na geração de conflitos. Nas dependências de um programa de televisão, os participantes ficam em constante competição. Certamente que tudo é coordenado e planejado pela equipe de produção, a começar pelas dinâmicas que são preparadas para impulsionar aos variados tipos de comportamento dos envolvidos no contexto”, diz Rosseti ao explicar o assunto à nossa coluna.



Em sua edição especial, as reações e avaliações sobre o comportamento de diversos participantes despertam a atenção. A bebida alcoólica, presente em algumas atividades para descontração, como as festas e comemorações servem como motivação para algumas das reações citadas, além das provas de liderança e brincadeiras especiais com premiação que estimularam a competitividade, e mantiveram a rivalidade e a carga de estresse elevada.



“O confinamento e a pressão psicológica sob o elenco potencializa comportamentos ruins e fazem com que as pessoas demonstrem seu pior lado. Aliás, alguns participantes sem terem conhecimento já contam com suas condutas discutidas pelo público, sendo até vítimas de cancelamentos em suas redes sociais”, finaliza o especialista.