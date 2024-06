Reprodução: Instagram Atriz veterana aclamou frase dita por Anitta em podcast

A atriz Viola Davis elogiou nesta terça (11) a participação da cantora Anitta no podcast "On Purpose" do apresentador Jay Shetty. A brasileira compareceu ao programa no dia 03 de junho e desabafou sobre a carreira e a vida pessoal.

No vídeo compartilhado pela vencedora do Oscar , Anitta conta que começou a priorizar a própria paz e que as pessoas apenas enaltecem as conquistas profissionais umas das outras, se esquecendo de questões mais importantes.





"Isto! O sucesso na vida de uma pessoa não a torna digna. Você é digno, sim", opinou Davis. Nos comentários da publicação, Anitta respondeu a artista. "Eu te amo", disse ela.

Os fãs e seguidores de ambas aclamaram a interação nos comentários. "Viola repostando a Anitta. Amados, ela venceu", avaliou um internauta. "Duas rainhas. Cada uma na sua esfera. Uma potencializando a outra", acrescentou um segundo. "Uma rainha enaltecendo outra", elogiou um terceiro.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.