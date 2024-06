Reprodução/Instagram Em 2024, Ana Furtado e Boninho comemoram 24 anos de casados

Do fundo do baú! Ana Furtado recordou o início do relacionamento com Boninho. Em seu perfil do Instagram, a apresentadora resgatou um clique antigo ao lado do marido e comparou com um registro atual. Na legenda, ela ainda se declarou ao diretor do Big Brother Brasil.

"#TBT com meu amor de verão e da vida toda", escreveu Ana. Na primeira foto, os dois aparecem mais jovens enquanto curtiam um dia no parque aquático. Já no registro mais recente, eles aparecem descansando durante um passeio de lancha. Neste ano, a dupla celebrou 24 anos de casamento.

Nos comentários, os fãs se derreteram com a publicação. "Os mesmos olhares e fofurice", disparou uma seguidora. "Casal lindo, amo vocês", declarou outra. "Lindos desde sempre", opinou um internauta.

