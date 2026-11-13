Reprodução/Instagram/@serginhomallandro/TV Globo Sergio Mallandro e Rafael Ilha

A polêmica envolvendo Sergio Mallandro e Rafael Ilha ganhou um novo desdobramento na última quinta-feira (12). Após o ex-Polegar dizer, na série "A Clínica", da Globo, que sofreu uma recaída na dependência química por causa de uma pegadinha exibida em 2000, o apresentador apresentou sua versão da história.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, Sergio disse que não faria nada do gênero hoje em dia e explicou por que demorou tantos anos para revelar que tudo havia sido ensaiado. Ele também comentou as declarações de Sylvia Vieira, mãe de Rafael Ilha, que afirmou não tê-lo perdoado.

O assunto veio à tona após o documentário da emissora carioca mostrar um dos momentos mais delicados da vida do artista.

"Isso foi no ano 2000. Admito que a pegadinha foi de péssimo gosto. Eu jamais faria algo desse tipo hoje em dia. E, 26 anos depois, preciso revelar que tudo era combinado", disse.





O famoso pontuou que nunca falou sobre a versão por acreditar que o segredo acabaria com a brincadeira.

"Nunca quis falar sobre isso, porque dizer a uma criança que o Papai Noel não existe é chato, né? Mas, com toda essa repercussão, tive que falar!", enfatizou.

Sergio disse que esse tipo de conteúdo fazia muito sucesso na TV brasileira na época e afirmou que a disputa por audiência incentivava essas práticas, que hoje não teriam mais espaço.

Reprodução/Multishow Apresentador Sergio Mallandro





"Infelizmente, nos anos 1990 e 2000, muitos conteúdos eram de mau gosto. A guerra por audiência era fortíssima!", pontuou.

Sobre o fato de a mãe do cantor não o ter perdoado, Sergio esclareceu: "A mãe do Rafael levou para o coração uma imagem minha que não é verdadeira".

"A coisa que eu fiquei mais triste foi ele não ter falado: 'Mãe, aquela pegadinha estava tudo combinado, foi um teatro. O Serginho não quis me prejudicar em nada, botando açúcar lá. Tentem achar o câmera, o ator, e peçam para eles comentarem como foi a pegadinha. Procura aí algum programa. Era tudo combinado. Eu quero que o Rafa conte para a mamãe dele", finalizou Sergio Mallandro.

O que aconteceu?

A polêmica ocorreu em agosto de 2000, no programa Festa do Mallandro, da TV Gazeta. Na época, a produção colocou açúcar no camarim do famoso para simular cocaína e ver sua reação.

Reprodução/TV Globo Rafael Ilha no documentário da Globo

Na ocasião, Rafael estava havia cerca de três meses sem consumir qualquer tipo de droga. A brincadeira consistia em simular o uso de cocaína na frente do cantor, sem que ele soubesse que se tratava de uma pegadinha.

"Estou lá no camarim, entrou um ator, produtor, sei lá, e pergunta se pode usar drogas ali. Eu falei que não. O cara pega e joga um pó branco em cima da mesa e simula que vai usar... Peguei o cara e dei três socos na cara dele. Na hora entra a produção e fala: 'para, é pegadinha'. Na hora que ele falou 'é pegadinha', eu dei mais três e machuquei bastante o cara", pontuou.