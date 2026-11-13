Reprodução/Instagram Galisteu alfineta comparação entre caso de Virginia com piloto a Xuxa e Ayrton Senna.

Adriane Galisteu, de 53 anos, movimentou as redes sociais nesta quinta-feira (12) ao demonstrar incômodo após se deparar com uma comparação nas redes sociais envolvendo Virginia Fonseca, Xuxa Meneghel e os relacionamentos delas com jogadores e pilotos.

Tudo começou com uma montagem publicada pelo piloto Junior Costa, que associou o suposto affair da influenciadora com o piloto da Stock Car, César Ramos, ao histórico amoroso da rainha dos baixinhos.

Na imagem, uma foto de Xuxa aparece acompanhada de dois de seus ex-namorados mais emblemáticos: Pelé (1940-2022) e Ayrton Senna (1960-1994). Logo abaixo, uma foto de Virginia surge ao lado de registros do ex-namorado, o jogador de futebol Vini Jr., e do piloto César Ramos.

Na legenda da publicação, o humorista brincou com a possibilidade de Virginia estar repetindo os passos da vida romântica de Xuxa:"Já olhei essa novela antes", escreveu Junior Costa.

A postagem fez sucesso nas redes sociais, ultrapassou as 225 mil curtidas e recebeu mais de oito mil comentários, inclusive, o de Adriane Galisteu. A apresentadora, que foi namorada de Ayrton Senna, foi direta e disparou: "Errou".

A reação de Galisteu deu o que falar e internautas reagiram ao comentário."Eu pensei isso", escreveu uma. "Pegou o Pelé também?", questionou outra. "Errou nada. Ela [Xuxa] também foi namorada dele [Ayrton Senna], valorize e seu marido. Fica o tempo todo atrás disso", alfinetou uma terceira usuária do Instagram.

Vale destacar que Xuxa viveu um romance com Ayrton Senna entre o final de 1988 e meados de 1990. Por sua vez, Adriane Galisteu namorou o piloto entre 1993 e 1994, até a morte dele, em um acidente durante o Grande Prêmio de San Marino, na Itália.

Ao longo dos anos que sucederam a morte de Ayrton Senna, Adriane Galisteu já demonstrou incômodo com relação à memória do piloto e à comparação da relação que ele manteve com Xuxa.







O novo affair de Virginia Fonseca

As comparações entre a vida amorosa de Virginia Fonseca e o histórico romântico de Xuxa começaram nesta semana, após a influenciadora ter seu nome ligado ao piloto César Ramos. Os dois teriam, supostamente, trocado beijos durante a after party do GP de São Paulo, neste domingo (8).

A ficada foi confirmada por Samara Pink, sócia de Virginia, durante uma transmissão ao vivo da WePink. Na ocasião, a empresária afirmou que, ao questionar a influenciadora sobre a veracidade dos boatos, recebeu a confirmação. "Eu mandei para ela: 'A fofoca é real?'", disse. Segundo a sócia, Virginia teria respondido que os boatos são verdadeiros.





O suposto novo casal passou a se seguir nas redes sociais nesta quarta-feira (10), um dia após os rumores de affair entre eles ganharem os holofotes. Apesar disso, segundo o Portal Leo Dias, eles ainda não têm planos de dar continuidade ao romance.

Boatos recentes também afirmam que Virginia e César se conheceram muito antes do encontro no GP de São Paulo. Eles teriam tido uma primeira interação durante um evento automobilístico realizado em Goiânia, em março deste ano. Na ocasião, a influenciadora foi apresentada ao rapaz após uma troca de olhares. Vale destacar que a loira ainda namorava Vini Jr. nessa época.