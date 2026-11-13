Reprodução/Internet GloboNews mira Thais Herédia, da CNN Brasil, para mudar perfil de comentaristas em 2027

A GloboNews avalia o nome de Thais Herédia, atual apresentadora do Hora H, da CNN Brasil, para reforçar sua programação em 2027. A jornalista passou a ser considerada nos bastidores do canal de notícias do Grupo Globo, que prepara mudanças no quadro de comentaristas. A movimentação ocorre após a contratação de Fernando Nakagawa, ex-CNN Brasil, em junho deste ano.

A emissora pretende modificar o perfil de seus profissionais após pesquisas internas identificarem uma percepção de alinhamento político à esquerda. A emissora busca jornalistas cujas preferências partidárias não sejam evidentes publicamente. Nakagawa é apontado como exemplo dessa proposta. "Ninguém sabe a camisa que ele veste", afirmou uma fonte ouvida pela publicação. A informação é do NaTelinha.

Thais Herédia ganhou força entre os nomes avaliados pela GloboNews por apresentar características consideradas adequadas à reformulação prevista para 2027. A jornalista já trabalhou no canal até dezembro de 2017, quando participava de programas como Em Pauta, cerca de duas vezes por semana, e Edição das 10, ao menos uma vez. Na época, ela não mantinha contrato fixo com a emissora.

A saída deocorreu dentro de um modelo de participação que previa mudanças periódicas entre os comentaristas. Na ocasião, a GloboNews explicou a decisão em comunicado enviado ao Estadão. "Só temos elogios para Thais Herédia, mas esse formato de participação tem como objetivo proporcionar essa renovação", declarou a emissora. Atualmente, a jornalista integra a programação da CNN Brasil.

William Waack renovou contrato

Além da possível contratação de Thais, apretende rejuvenescer seu quadro de comentaristas e aumentar a presença de especialistas em diferentes assuntos. A proposta é direcionar as análises a profissionais com conhecimento específico sobre cada tema, evitando comentários fora de suas áreas de atuação. As mudanças estão previstas para 2027, após o canal completar 30 anos de existência em 2026.

William Waack permanecerá na CNN Brasil por mais três anos. A emissora anunciou a renovação do contrato do jornalista, que integra sua equipe desde a estreia do canal, em março de 2020. O comunicador apresenta o WW com análises sobre política, economia e geopolítica. O novo acordo garante a continuidade do apresentador na programação jornalística da empresa.