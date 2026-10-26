Reprodução Instagram @gildovigor Tati Machado, Ana Maria Braga e Gil do Vigor





A Globo concluiu o aguardado relatório interno sobre o desempenho do Mais Você durante a ausência de Ana Maria Braga. O documento aponta que o programa manteve sua audiência e ainda conquistou dois pontos de um novo público. A avaliação atribui o resultado à "preservação dos quadros tradicionais, como o café da manhã, combinada à renovação da linguagem da atração."

Entre os principais destaques da análise está Gil do Vigor. O economista foi definido no relatório como um “ponto de linguagem de inovação”, por estabelecer "identificação com o público sem seguir o perfil tradicional de apresentador de televisão". Já a abertura do programa, com Gil e Tati Machado dançando, debatendo e entrevistando convidados, foi considerada decisiva para atrair novos telespectadores.

O documento também conclui que a ausência do Louro Mané foi compensada pela dinâmica criada entre Tati e Gil durante as passagens entre os quadros. Ao fim da apresentação do relatório, um comentário feito pela direção da Globo repercutiu nos bastidores: “Quem diria que o futuro do Mais Você, com todo o peso de Ana Maria, seria entregue a uma pessoa que nunca foi da televisão.” A brincadeira entre executivos nessas reuniões de avaliação é que "Gil caiu de para-quedas e levantou consagrado com audiência e força comercial".

Na avaliação comercial, o relatório revela que metade dos anunciantes preferiu aguardar campanhas ao vivo, mesmo com peças gravadas por Ana Maria Braga. Após um teste de uma semana com Tati Machado e Gil do Vigor, as marcas solicitaram a manutenção da dupla nas semanas seguintes. Segundo o documento, o faturamento do programa foi preservado durante todo o período.