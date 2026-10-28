Reprodução/Internet Band resgata plano de quase 10 anos e anuncia De Férias com o Ex na TV

A Band segue se movimentando para reforçar a sua programação nos últimos meses do ano. Além das estreias de Dossiê Celebridades e da nova temporada do jornalístico Linha de Combate, a emissora promoverá em novembro a estreia do reality show De Férias com o Ex, em parceria com a Paramount. O formato ainda nunca foi transmitido em sinal aberto, mesmo sendo um sucesso de público nas plataformas digitais e na televisão por assinatura.

A iniciativa, segundo apurou a coluna, partiu de Guillermo Pendino, diretor-geral de conteúdo da. O executivo já havia tentado trazer a atração para a rede há quase 10 anos, em 2017, inicialmente para ocupar a lacuna deixada pelo cancelamento do Pânico na Band, tirado do ar naquele ano.

Na ocasião, a negociação não progrediu, e Pendino deixou a emissora pouco depois para voltar à Telefe, em que ficou até o final do ano passado, antes de retornar ao canal do Morumbi. As primeiras chamadas do reality show foram incluídas na programação da emissora na tarde desta terça-feira (27), durante o Brasil Urgente.

Nelas, o canal fala ao público como funciona o formato De Férias com o Ex. "Dez solteiros cheios de amor para dar curtem férias em um paraíso com tudo incluído. Piscininha, festa, clima quente, quem sabe até um mozão pra vida... pode acontecer, vai saber?", pergunta a voz-padrão da emissora.

"Só tem um problema: todo dia o ex de alguém chega para estragar a festa", complementa o narrador. Com a chegada do reality show, a Band planeja reforçar a sua programação do horário nobre.

Atualmente, a linha de shows do canal é preenchida pelo esportivo Apito Final (segundas), MasterChef Profissionais (terças), Cine Clube (quartas), Linha de Combate (quintas), Planeta Selvagem (sextas), Documento Band (sábados) e O Som dos Oceanos (domingos).

Formato do reality show

Um reality show com cinco mulheres e cinco homens que desfrutarão de um paraíso juntos numa mansão luxuosa. A expectativa é de novos romances e, quem sabe, encontrar o verdadeiro amor.

No entanto, a paz é interrompida quando os ex-namorados dos participantes começam a aparecer inesperadamente a cada episódio. Eles surgem na praia, um local que passa a ser temido por todos, já que os participantes nunca sabem quem pode aparecer e quando isso irá acontecer.