Reprodução/Internet Rodrigo Bocardi estreia a BocaTV em 3 de novembro

Rodrigo Bocardi já tem data para lançar seu novo projeto na internet. O BocaTV estreia em 3 de novembro, às 7h, com uma proposta de programação ao vivo durante 12 horas por dia. A iniciativa terá distribuição multiplataforma e pretende reunir conteúdos de diferentes gêneros, passando pelo jornalismo até o entretenimento.

Segundo apurou a coluna, a ideia é apostar em um formato interativo, no qual o público não será apenas espectador, mas também poderá participar diretamente da produção. Com o conceito de que o repórter é a própria população, o canal quer abrir espaço para que as pessoas compartilhem denúncias, problemas urbanos e histórias do cotidiano.

Para isso, os espectadores poderão enviar vídeos, reclamações e sugestões por meio de um número de WhatsApp e das redes sociais do projeto. Entre os assuntos que poderão chegar à equipe estão problemas no asfalto, falta de água e dificuldades relacionadas aos serviços públicos.

A proposta do canal de Rodrigo Bocardi é aproximar a produção dos acontecimentos relatados pelos próprios moradores, dando espaço a situações que fazem parte da rotina das cidades.

A participação popular será um dos pilares do, que busca transformar os relatos recebidos em conteúdo para a programação. Na preparação do lançamento, a equipe de Bocardi também olhou para projetos digitais que conquistaram público na América Latina.

Entre as referências para o novo projeto estão os streamings Luzu, Bondi e Carnaval, conhecidos por apostar em formatos próprios e transmissões voltadas ao público jovem pela internet.

O BocaTV nasce como um projeto de mídia digital e canal interativo criado pelo jornalista, que tem passagens pela Globo e pelo SBT e agora investe em uma iniciativa independente. Com 12 horas diárias de conteúdo ao vivo, a aposta é abordar editorias das mais diversas, incluindo humor, pets e beleza.

Carreira de Rodrigo Bocardi

O jornalista foi contratado pela TV Globo em 1999 como editor de economia no Jornal da Globo. Ele se tornou conhecido anos depois, em 2009, ao se tornar correspondente em Nova York, nos Estados Unidos.

Em 2013, o jornalista retornou ao Brasil para comandar o Bom Dia São Paulo. Ao longo de sua trajetória na TV Globo, Bocardi substituiu nomes como William Bonner no Jornal Nacional, Renata Lo Prete no Jornal da Globo e Ana Paula Araújo no Bom Dia Brasil. Em 30 de janeiro de 2025, deixou a Globo. Em junho de 2026, o comunicador assinou com o SBT e deixou o canal em agosto.