Reprodução/Globo - 05.03.2024

Clara entrou no programa em um casamento aberto com o marido, Fabian, no BBB 14. Mas o rapaz não gostou nada quando a webcam girl engatou um relacionamento com Vanessa Mesquita durante o programa. Mesmo após o fim do jogo e o romance tendo acabado, até hoje ambas são amigas.