Reprodução/Instagram Mila fala sobre o processo de luto do filho após perder Lito

Mila Seidl, de 41 anos, viúva do influenciador e especialista em aviação Lito Sousa (1967-2026), abriu o coração ao falar sobre como o filho do casal, Malone, de 7 anos, está lidando com a perda do pai. Em um relato compartilhado nas redes sociais na segunda-feira (19), a empresária contou que o menino está compreendendo a situação aos poucos, mas prefere não conversar muito sobre o assunto.

Lito morreu em 1º de outubro, aos 59 anos, em decorrência da doença de Creutzfeldt-Jakob, uma condição rara e degenerativa. Desde então, Mila tem compartilhado com os seguidores momentos do processo de luto e os desafios de reorganizar a vida ao lado do filho.

“Eu sei que vocês querem muito saber como é que o Malone está. Sei que posso dizer isso, mas ele está bem, dentro do possível. Está assimilando aos poucos. As crianças encaram a finitude de outra forma”, relatou a empresária.

Filho de Lito Sousa evita falar sobre a morte do pai

Mila explicou que, embora Malone compreenda o que aconteceu, o menino não costuma prolongar conversas sobre a morte do pai. Segundo ela, ele prefere não entrar em muitos detalhes nem retomar o assunto com frequência.

“Às vezes, pode até parecer que ele não entende o que aconteceu, mas ele entende, sim. A única coisa é que ele não quer muito falar sobre esse assunto. Ele criou uma barreira para não entrar em muitos detalhes nem ficar voltando ao tema toda hora. Quando vê alguém falando alguma coisa, você percebe que ele sai de fininho. Mila Seidl, viúva de Lito Sousa.





A empresária também observou que o filho ainda se refere ao pai no presente, em situações cotidianas que remetem à convivência dos dois.

Reprodução/Instagram Mila ao lado do filho

“Ele ainda fala do pai no presente: ‘Ah, meu pai faz isso’, ‘Esse aqui é o cheiro do meu pai’”, disse Mila, ao refletir sobre a maneira como o menino vem assimilando a ausência.

🌟FAMOSOS: Mila Seidl contou que o filho Malone está bem, dentro do possível, e assimilando aos poucos a morte do pai, Lito Souza. Ela destacou que as crianças lidam com a perda de maneira diferente dos adultos. https://t.co/oBPa0xwcwy — FOFOQUEI (@fofoquei) October 19, 2026

Para ela, a forma como Malone reage lembra o comportamento do próprio Lito diante de momentos difíceis. “É um jeito muito parecido até com o próprio Lito, de lidar com situações desafiadoras. É como se, ao falar, a gente tivesse que reviver tudo aquilo”, afirmou.

Mila ressaltou ainda que o filho está amparado por pessoas próximas, incluindo familiares, amigos e uma psicóloga. “Ele está bem amparado por mim, pela minha família, pela família do Lito, que também é minha família, claro, pela psicóloga dele e por amigos”, declarou.

O relato sobre Malone foi compartilhado após uma viagem que Mila fez com o menino aos Estados Unidos. Os dois embarcaram para Houston, no Texas, onde a empresária tem familiares, em uma tentativa de processar a perda e encontrar forças para lidar com a nova realidade.

Lito Sousa morreu aos 59 anos

Conhecido pelo canal Aviões e Músicas, Lito Sousa conquistou milhões de seguidores ao compartilhar informações e curiosidades sobre aviação. Ele morreu em 1º de outubro de 2026, aos 59 anos, em decorrência da doença de Creutzfeldt-Jakob.

Reprodução / Google Lito Sousa

O diagnóstico havia sido divulgado meses antes de sua morte. Durante o tratamento, o influenciador recebeu uma medicação experimental, que chegou ao Brasil em uma operação de urgência.

Após a morte do marido, Mila tem compartilhado lembranças e reflexões sobre o luto, enquanto procura reconstruir a rotina ao lado de seu filho e de seus parentes.



