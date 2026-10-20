Reprodução/ Internet Viih Tube vende cobertura por R$ 3 milhões

A influenciadora e ex-participante do Big Brother Brasil Viih Tube revelou nas redes sociais que está enfrentando dificuldades para vender um duplex de luxo na Zona Sul de São Paulo. Em resposta a uma pergunta de um seguidor, a influenciadora contou, nos stories do Instagram, que reduziu em R$ 1,5 milhão o valor pedido pelo imóvel.

A cobertura foi colocada à venda em setembro de 2024 por R$ 4,5 milhões. A redução busca facilitar a negociação do imóvel, que está desocupado desde que Viih se mudou com o marido, Eliezer, e os filhos para outra casa.

No vídeo, Viih Tube relata que o preço inicial teria sido calculado em função da reforma feita no imóvel antes da decisão de vendê-lo: “Eu gastei muito dinheiro com tudo que tem lá dentro, mármore, é tudo muito caro, tudo da melhor qualidade. Por que eu não fiz pra sair, sabe?”. A influenciadora disse que, após sua segunda gravidez, optou por se mudar para uma casa com mais ‘proximidade com a natureza’ para seus filhos, Lua e Ravi, de 3 e 2 anos, respectivamente. Somente na reforma, ela gastou R$ 2,5 milhões, além dos R$ 1,5 milhão pagos pela compra original, e afirmou que estaria saindo no prejuízo com a redução do valor da venda.



Conheça a cobertura milionária de Viih Tube

O duplex, localizado na Vila Andrade, em São Paulo, tem 370 m² de área total e design moderno, com acabamentos de luxo. Logo na entrada, a sala de estar é integrada à cozinha gourmet, que conta com móveis planejados.



A propriedade tem três suítes, sendo que a principal conta com closet. Em vídeo compartilhado por Viih, ela também mostra que o banheiro da suíte master foi projetado para um casal, com dois chuveiros e duas pias. Para acessar o andar superior, o duplex conta com um elevador interno, que leva ao living com lareira e jardim vertical, à área gourmet com churrasqueira, à piscina privativa e à jacuzzi.

Ainda no segundo andar, o imóvel tem uma segunda sala de TV, um escritório, outra cozinha de luxo e uma sauna. Com vista para a área verde do Panamby, a cobertura que era de Viih Tube será vendida já mobiliada, sendo um local projetado para acomodar os luxos do próximo morador.