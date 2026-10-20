Reprodução/Instagram/Multishow Milton Cunha fala sobre Virginia no Carnaval

Milton Cunha, 64 anos, voltou a comentar a passagem de Virginia, 27 anos, como rainha de bateria da Grande Rio e fez diversas críticas ao desempenho da influenciadora durante o Carnaval, que por semanas, ficou entre os assuntos mais comentados do momento nas redes sociais.

Em entrevista ao programa Blogueirinha Entrevista, exibido pelo Multishow na segunda-feira (19), o carnavalesco relembrou situações que, segundo ele, evidenciaram as dificuldades da empresária para compreender a dinâmica do desfile e se aproximar da comunidade da escola de samba.





Milton afirmou que os problemas começaram ainda na apresentação de Virginia na quadra da agremiação, quando David Brazil a incentivou a sambar.

Ele também recordou um episódio na Marquês de Sapucaí em que, segundo seu relato, a loira se afastou dos ritmistas durante uma movimentação da bateria e precisou ser reposicionada por Jayder Soares, presidente de honra da escola.

Reprodução/Multishow Milton Cunha





“Os problemas com a Virginia começaram no dia da apresentação dela na quadra, quando o David Brazil diz ‘samba, Virginia’ e ela faz aquele passo dela”, afirmou, referindo-se ao movimento em que a empresária se agacha durante a música.

Na sequência, Milton avaliou que a situação evidenciou a falta de habilidade da influenciadora no samba. Ele disse que, além da expectativa de que ela aprendesse a sambar, esperava que Virginia desenvolvesse uma relação mais próxima com as pessoas que representaria na escola.

Além de esperança de aprender, esperança de que ela virasse íntima daquela gente que ela ia representar. Isso não vem. Milton Cunha, comentarista.





O carnavalesco também destacou a importância de respeitar a comunidade das agremiações. Para ele, a popularidade de uma personalidade não é suficiente para ocupar um posto de destaque no Carnaval sem envolvimento com a cultura e a rotina da escola.

Em sua visão, a famosa demonstrava dificuldade para compreender a organização do desfile, especialmente os movimentos da bateria entre os recuos da avenida. “Ela não consegue compreender qual é a estrutura do desfile”, disse.

.@MiltonCunha opina sobre o desempenho de Virginia Fonseca como rainha da Grande Rio! #BlogueirinhaEntrevista https://t.co/t8AqZZJngZ — Multishow (@multishow) October 19, 2026





Milton comparou a experiência da influenciadora à de Paolla Oliveira, que já foi rainha de bateria da Grande Rio, e afirmou que a responsabilidade pela escolha também é da agremiação. “A responsabilidade é de quem a convida”, acrescentou.

Milton Cunha critica atitude de Pabllo Vittar

Durante a mesma entrevista, Milton Cunha também falou sobre Pabllo Vittar, 32 anos, e demonstrou incômodo com uma declaração que atribuiu à cantora. Segundo ele, a artista teria afirmado ser a primeira mulher trans a desfilar em um carro alegórico e a conquistar destaque em uma escola de samba.

Reprodução/ Instagram/ @vmas Pabllo Vittar





Blogueirinha contestou a versão do carnavalesco e ressaltou que Pabllo é uma drag queen, não uma mulher trans. Milton, porém, insistiu que teria presenciado a situação.

Falou, meu amor, falou. Eu tava lá, inclusive, do lado. Milton Cunha.





O carnavalesco argumentou que a declaração desconsideraria a trajetória de artistas que abriram caminhos para pessoas LGBTQIA+ no Carnaval. Entre os nomes que mencionou estavam Rogéria, Valéria, Heloína e Jane di Castro.



