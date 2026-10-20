Arthur Aguiar, de 37 anos, se pronunciou após receber críticas por aparecer sorrindo em uma foto ao lado dos antigos colegas de Rebelde, novela exibida pela Record TV, após o velório de Lua Blanco. A atriz morreu aos 39 anos, no domingo (18) e foi sepultada na segunda-feira (19), no Rio de Janeiro.
Na manhã desta terça-feira (20), o ator publicou uma sequência de vídeos nas redes sociais para explicar o contexto do registro ao lado de Chay Suede, Sophia Abrahão, Mel Fronckowiak e Micael Borges.
De acordo com ele, a imagem foi feita após a cerimônia, quando o grupo se reuniu em particular para recordar momentos vividos com a amiga como forma de celebrar sua vida.
Ao falar sobre a repercussão da imagem, Arthur reconheceu que os últimos dias foram difíceis, mas ressaltou a importância do reencontro com os antigos companheiros de elenco.
Ontem foi um dia difícil. Mas, ao mesmo tempo, foi um dia muito especial. Arthur Aguiar, ator.
O ator explicou que, depois de se despedirem de Lua, os artistas foram para outro local, onde tiveram um momento mais reservado para conversar e relembrar histórias. O ex-BBB contou que os cinco não se reuniam daquela maneira havia anos.
“Quando a gente saiu do velório, a gente chorou, a gente se abraçou, esteve ali se despedindo dela e, depois disso, a gente saiu dali, foi para um outro lugar e teve um momento só nosso, como a gente não tinha há muitos anos”, contou.
Arthur acrescentou que o grupo recordou experiências compartilhadas com Lua e decidiu registrar o momento com sorrisos porque acreditava que aquela seria a forma como a atriz gostaria de ver os amigos reunidos.
“A gente relembrou muitas histórias da gente junto com a Lua, e foi um momento onde a gente brindou ali a vida dela e tudo que a gente viveu junto”, declarou.
Em seguida, ele reforçou a intenção por trás da fotografia:
A gente relembrou muita coisa e decidiu fazer uma foto sorrindo porque é como ela gostaria que a gente estivesse. Arthur Aguiar.
Durante o desabafo, Arthur também lamentou que a reunião dos antigos colegas tenha acontecido apenas no momento da despedida. Segundo ele, Lua e os demais integrantes do elenco também tinham vontade de se reencontrar.
“Tenho certeza absoluta que ela ficou muito feliz de ver a gente reunido, onde quer que esteja”, afirmou.
O ator reconheceu, porém, que aquele encontro poderia ter ocorrido enquanto Lua ainda estava viva. “Aquele encontro de ontem poderia e merecia ter acontecido com ela em vida. Mas, por diversos motivos, por diversas situações, não aconteceu”, acrescentou.
Na sequência, ele comentou que já havia falado publicamente sobre a vontade de reunir o elenco novamente e que a atriz compartilhava desse desejo. “De uma forma ou de outra, ela acabou reunindo. Não da maneira como a gente gostaria, obviamente. Mas acabou reunindo”, declarou.
Por fim, Arthur pediu que as pessoas não adiem conversas importantes nem deixem para depois a oportunidade de procurar alguém de quem sentem falta.
“A gente não sabe até quando a gente vai ficar. E a pior coisa que pode acontecer é você perder uma pessoa que é importante para você, que passou muitos momentos com você, e você não teve a oportunidade de conversar, de perdoar, de ser perdoado”, refletiu.
Arthur Aguiar e Lua Blanco viveram romance em Rebelde
Arthur Aguiar e Lua Blanco ficaram conhecidos pelo público ao interpretar Diego Maldonado e Roberta Messi, o casal protagonista da versão brasileira de Rebelde, exibida pela Record TV entre 2011 e 2012. O relacionamento dos personagens também ultrapassou a ficção, e os dois namoraram durante o período em que trabalharam juntos.
Além de integrarem o elenco da novela, os artistas fizeram parte da banda Rebeldes, que realizou apresentações pelo Brasil. Após o fim do namoro, Arthur e Lua passaram anos sem se falar, mas retomaram o contato em 2023.
Lua morreu aos 39 anos. A família confirmou que a atriz enfrentava um câncer nos últimos meses e comunicou sua morte nas redes sociais.