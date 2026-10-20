Reprodução/Instagram/@melissamelmaia Mel Maia treinando

A atriz Mel Maia, de 22 anos, postou, na última segunda-feira (19), um vídeo de sua rotina de exercícios e comemorou sua evolução. Nas imagens compartilhadas nas redes sociais, ela aparece concentrada no treino e mostra que aumentou sua força em comparação com o desempenho de um mês atrás.

Na legenda, a artista falou sobre a dificuldade que enfrentava para executar o movimento e celebrou sua conquista na academia: "Parece bobeira, mas, há um mês, eu só conseguia fazer uma repetição e toda me mordendo", disse.

Mel voltou a treinar intensamente há seis meses. Desde então, vem compartilhando com os seguidores suas conquistas na rotina de exercícios e sua evolução física.

Além da musculação, ela conta com o acompanhamento de uma personal trainer. A artista também pratica boxe e crossfit. A eterna Rita de Avenida Brasil (2012) chegou a publicar registros de sua evolução e uma comparação.

Avenida Brasil

A famosa está se preparando para participar de Avenida Brasil 2, continuação da novela exibida pela TV Globo em 2012. Na primeira versão, ela deu vida a Rita na infância, personagem que passou a ser conhecida como Nina, vivida por Débora Falabella na fase adulta.

Na nova produção de João Emanuel Carneiro, a artista interpretará Jussiele, uma jovem que mora na periferia do Rio de Janeiro. A personagem terá um envolvimento amoroso com Jorginho, vivido por Cauã Reymond.

Mel também participará de uma produção em formato vertical, focada em Jussiele e planejada para celulares. As gravações de Avenida Brasil 2 já começaram, e a atriz compartilhou registros dos bastidores ao lado de Reymond.

Trajetória da atriz Mel Maia

Melissa Maia de Sousa, conhecida como Mel Maia, é uma atriz brasileira. Participou de outras produções de sucesso, como Joia Rara, Além do Tempo, Deus Salve o Rei, A Dona do Pedaço e Vai na Fé, além de séries como A Cara do Pai, Sem Filtro e Os Donos do Jogo.

Em 2013, após o sucesso de Avenida Brasil, interpretou a protagonista de Joia Rara, Pérola, reencarnação de um mestre budista. Em 2015, viveu Felícia, uma jovem feminista à frente de seu tempo na novela Além do Tempo, reexibida recentemente na faixa Edição Especial.