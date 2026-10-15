Reprodução Instagram Sandy





A Globo intensificou as discussões sobre o futuro do tradicional especial de fim de ano de Roberto Carlos e, entre os nomes avaliados internamente, Sandy passou a reunir as características que a emissora considera ideais para dar continuidade ao projeto.

Embora a renovação do contrato do Rei continue sendo a prioridade, a sucessão deixou de ser apenas um plano distante e passou a fazer parte das estratégias da direção.

O principal critério não é apenas o sucesso musical. A Globo procura um artista que possa permanecer à frente do especial pelos próximos 15 anos, preservando o prestígio da atração e sua capacidade de mobilizar o público. Por isso, fatores como credibilidade, imagem sólida e identificação com diferentes gerações ganharam peso nas discussões.

É justamente nesse cenário que Sandy passou à frente dos demais nomes. A cantora mantém uma agenda de shows bastante seletiva, o que fortalece o caráter de exclusividade que a Globo pretende resgatar para o especial de Natal.

A avaliação é de que uma exposição controlada durante o ano aumenta o impacto do evento e ajuda a transformá-lo novamente em um dos momentos mais aguardados da programação.

Jão segue entre os artistas analisados, assim como Daniel e Luan Santana. Ainda assim, nas reuniões mais recentes, Sandy ganhou força por reunir um conjunto de atributos considerado difícil de encontrar: carreira consolidada, baixa exposição, prestígio junto ao mercado e potencial para carregar uma tradição da televisão brasileira por muitas décadas.