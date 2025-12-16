Reprodução/ Instagram Padre Fábio de Melo

Fábio de Melo, de 54 anos, veio a público fazer um longo desabafo com os fãs. O padre, conhecido também pela carreira midiática como cantor e apresentador, expôs as críticas que recebe diariamente nas redes sociais.

Segundo ele, alguns pedem que ele seja expulso e o rotulam como uma "vergonha" para a igreja. "Mais um dia, contrariando todos os palpites dos que me viram crescer, tornei-me padre", começou.





"Muitos continuam acreditando que eu não sirvo para o cargo. Pedem minha expulsão, dizem que sou uma vergonha para a Igreja. Eu compreendo. Eu também sou vítima do moralismo que cega, dificulta voltar no tempo e encarar o fato de que o RH de Jesus foi o pior da história", acrescentou.

Em seguida, o pároco afirmou que segue os preceitos mostrados na Bíblia, como o acolhimento aos irmãos, independentemente de quem sejam. "Só escolheu gente estranha, esquisita. Os perfeitos também eram bem-vindos, mas não sobreviviam, pois o consideravam louco. Há 24 anos, mesmo sendo um homem cheio de imperfeições, venho acolhendo os que passam pela minha vida", defendeu.

"De maneira especial, os que não se sentem convidados, os que não entram pela porta da frente. Só sendo assim é que posso desfrutar de alguma coerência. Se em algum momento de nossas vidas o meu ministério sacerdotal fez sentido para você, obrigado pela confiança. Já valeu ter sido quem eu fui", finalizou.



Saiba mais

Reprodução/Rede TVT Pe. Júlio Lancellotti fala sobre última transmissão de missa





Outro caso tem ganhado destaque. Trata-se do cardeal-arcebispo dom Odilo Scherer, que decidiu encerrar as transmissões das celebrações conduzidas pelo padre Júlio Lancellotti na Paróquia São Miguel Arcanjo, localizada no bairro da Mooca, na capital paulista. O religioso, que exerce seu ministério no local há mais de quatro décadas, confirmou a medida no domingo passado, dia 14.

Leia o comunicado completo:

"Conforme informado no último domingo (14/12), as transmissões estão temporariamente suspensas; porém, as missas dominicais continuam sendo celebradas normalmente às 10h, na Capela da Universidade São Judas - Mooca.

As redes sociais não estão sendo movimentadas por um período de recolhimento temporário.

Não procede à informação sobre a transferência da Paróquia São Miguel Arcanjo. Reafirmo minha pertença e obediência à Arquidiocese de São Paulo.

Pe. Júlio Lancellotti".