Reprodução/Instagram/GNT Anitta no Angélica ao Vivo, da GNT

Anitta, 33 anos, protagonizou um momento para lá de inesperado durante o Angélica ao Vivo, exibido na noite de quinta-feira (15), no GNT. Conhecida por falar o que pensa, a cantora contava uma história quando a plateia começou a bater palmas e isso não agradou a compositora, que fez questão de se posicionar.

Sem pensar duas vezes, a artista interrompeu o próprio relato para questionar se a reação do público era uma tentativa de fazê-la parar de falar.

“A palma foi pra me interromper ou posso continuar?”, questionou Anitta, arrancando uma resposta bem-humorada da apresentadora. “Ela não gosta de palma pra interromper não, gente”, afirmou Angélica.





A situação fez referência a um episódio recente envolvendo a cantora na TV Globo. Em setembro, Anitta reclamou de aplausos que interromperam sua fala durante o Estrelas da Casa, reality musical no qual atuava como conselheira. Na ocasião, ela também demonstrou incômodo com a interrupção e fez uma crítica à dinâmica do programa.

O episódio anterior aconteceu durante uma edição do Estrelas da Casa, exibida naquele mesmo mês. Na ocasião, Anitta fez críticas às apresentações dos participantes e, ao perceber que seria interrompida por aplausos, reagiu.

Não bate palma pra me interromper, não, porque você prometeu que eu ia poder falar no final. Anitta, cantora e compositora.









Na sequência, Anitta adotou um tom irônico e avisou que passaria a elogiar as apresentações, sem fazer as observações mais críticas que vinha apresentando.

Portanto, ao questionar as palmas no programa de Angélica, a cantora retomou o tema em um contexto mais tranquilo e descontraído, deixando evidente que a situação anterior ainda rendia boas risadas.

Reprodução/Instagram/GNT Anitta no Angélica ao Vivo, da GNT





Maisa surpreende Anitta e Angélica ao falar sobre o amor

Outro momento que chamou a atenção durante a edição de quinta-feira (15), foi uma revelação de Maisa Silva sobre sua vida amorosa. Ao conversar com as convidadas, Angélica perguntou quantas vezes a atriz já havia dito “eu te amo” em um relacionamento.

“Simples, uma. Uma vez”, respondeu Maisa, surpreendendo a apresentadora e Anitta. A cantora quis saber o que havia acontecido com a pessoa que recebeu a declaração.

Maisa, então, explicou que se tratava de seu ex-namorado e que, apesar do término, o sentimento havia se transformado em carinho e consideração.

“É um amor que não acabou, ele se transformou. Agora é uma consideração. É um carinho lindo, uma torcida eterna. E as famílias se adoram. É uma coisa”, afirmou.

Reprodução/Instagram/GNT Maisa choca Anitta e Angélica com declaração





Anitta, então, brincou ao sugerir que o ex-namorado voltasse para Maisa. A atriz, porém, descartou a possibilidade de reconciliação naquele momento.

Surpresa com a revelação, Angélica também entrou na brincadeira:“Que menina difícil essa Maisa, gente”, comentou.

“Eu já me apaixonei algumas vezes, duas, eu acho, mas eu sou muito difícil de amar porque, para mim, amor vem muito de confiança e eu não confio fácil”, acrescentou.



