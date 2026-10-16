Reprodução/Instagram/@jottape Jottapê desiste de A Fazenda

O cantor Jottapê desistiu do reality show A Fazenda na manhã desta sexta-feira (16). O famoso, que foi um dos 22 selecionados para a atração da Record, já vinha conversando sobre sua decisão com os aliados durante o programa.

Após a eliminação de seu aliado, Igor Monteiro, o artista ficou muito chocado e chegou a afirmar diversas vezes que “não queria mais ficar nesse lugar”.

“Eu não faço isso para deixar o jogo de vocês fraco. Quero que vocês entendam que eu não fiz uma promessa para um amigo. Eu estou falando isso de todo o coração. Quero que vocês saibam que, do que vocês precisarem de mim, depois que vocês saírem daqui, eu estarei com vocês”, pontuou o famoso aos seus amigos de elenco.





Os colegas de atração, apelidados de “Alcateia”, não concordaram com a decisão do artista. “Eu já sabia que vocês não entenderiam. Eu preciso fazer o que prometi. Quero deixar claro que amo vocês”, cravou.

O cantor pontuou que acredita ter sido “colocado” na atração para ajudar Igor a se aproximar da fé.

“Eu tenho um propósito e tenho uma galera lá fora para fazer isso. Isso fortalece meu ministério. Eu estive aqui pelo Igor, eu vim aqui por ele. Deus me falou: ‘Você vai encontrar alguém e vai ter abertura em um momento, e essa pessoa está precisando’. Tudo o que ele (Igor) falava, eu sentia. Quando ele entrou como visitante, eu sabia que era ele”, disse.

Alfredo, fazendeiro da semana, leu o aviso da produção que apareceu no telão da sala do programa: “Atenção, peões! Jottapê desistiu oficialmente da competição e não faz mais parte de A Fazenda 18. Reúnam os pertences dele e coloquem no camarim”.

Quem é Jottapê?

Reprodução/Record Jottapê





João Pedro Correia de Carvalho é um cantor, compositor e ator brasileiro, de 25 anos, conhecido por sua carreira desde a infância e trabalho como ator em MC Doni, na série Sintonia do Netflix.

Atuou em "O Menino da Porteira"(2009), "Avenida Brasil"(2012) e Chiquititas"(2014). Ele migrou do funk para a música gospel a partir do final de 2024. Este ano, topou participar do reality A Fazenda 18, da Record.