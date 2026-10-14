Reprodução/Instagram João Rebello e Maria Carol Rebello

Maria Carol Rebello usou as redes sociais para desabafar após a absolvição de Felipe Souza Bruno, conhecido como Zingue, acusado de envolvimento na morte de seu irmão, João Rebello. O ex-ator mirim foi assassinado a tiros em outubro de 2024, em Trancoso, distrito de Porto Seguro, na Bahia.

O julgamento aconteceu na terça-feira (13), e a decisão deixou a família, mais uma vez, sem respostas sobre as circunstâncias do crime. Bastante abalada com a situação, por meio de uma publicação, ela agradeceu as mensagens de apoio e falou sobre o desgaste emocional enfrentado pelos familiares.

Estamos bem, gente. Obrigada pelas mensagens. Estamos cansadas emocionalmente e a saudade é infinita. Nada vai trazer meu irmão de volta! Maria Carol Rebello, irmã de João Rebello.

Na sequência, a irmã do artista ainda questionou quem teria ordenado e executado o assassinato. Em seu desabafo, ela ressaltou que o objetivo da família sempre foi entender o que aconteceu e o que teria levado à morte de João.

Maria Carol afirmou que a família queria esclarecer as circunstâncias do crime e compreender por que o irmão foi morto. De acordo com as investigações policiais divulgadas à época, o ator teria sido confundido com outra pessoa, que seria o verdadeiro alvo dos criminosos.

Reprodução/Instagram João Rebello e Maria Carol Rebello

Ao comentar o resultado do julgamento, a atriz reconheceu que a decisão foi tomada diante da falta de provas concretas contra o réu.“Não existem provas concretas, e a Justiça decidiu assim”, declarou.

Mesmo depois da absolvição, a família continua buscando esclarecimentos sobre quem ordenou e quem executou o crime. A decisão judicial pode ser contestada por meio de recurso.

O que se sabe sobre o julgamento

Felipe Souza Bruno foi julgado pelo Tribunal do Júri de Porto Seguro na terça-feira (13). Durante a sessão, o Ministério Público da Bahia e a defesa pediram a absolvição, alegando que não havia provas suficientes para comprovar a participação do acusado no homicídio.

Os assistentes de acusação, por outro lado, defenderam a condenação. Ao final, os jurados decidiram pela absolvição, e a juíza responsável pelo caso determinou a expedição do alvará de soltura, caso não houvesse outro motivo para manter o réu preso.

Reprodução/Arquivo Pessoal/Instagram João Rebello

Relembre a morte de João Rebello

João Rebello tinha 45 anos quando foi morto, em 24 de outubro de 2024. Ele estava dentro de um carro em Trancoso quando homens armados chegaram em uma motocicleta e efetuaram os disparos.

Conhecido pelo trabalho como ator mirim em novelas da TV Globo, João participou de produções como Cambalacho (1986), Bebê a Bordo (1989), Vamp (1991) e Deus nos Acuda (1992).



