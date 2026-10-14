Reprodução/Instagram/meganfox Megan Fox

Megan Fox, de 40 anos, chamou a atenção nas redes sociais ao anunciar sua entrada em uma plataforma de conteúdo adulto por assinatura. A atriz, conhecida por filmes como Transformers e Garota Infernal, lançou um perfil em um site adulto na sexta-feira (9), mas a procura foi tão grande que a página apresentou instabilidade pouco depois da divulgação do link, chegando a ficar fora do ar.

A plataforma Subs.com é voltada a conteúdos exclusivos para maiores de 18 anos e oferece assinatura mensal por US$ 19, aproximadamente R$ 95, além de publicações gratuitas mediante cadastro.

Entre os primeiros conteúdos divulgados por Megan estão fotos de lingerie, roupas curtas e blusas decotadas. A proposta é compartilhar registros exclusivos e oferecer aos fãs uma forma de interação mais próxima com a artista.

Reprodução/Instagram/meganfox Megan Fox

Apesar da proposta da plataforma, a atriz estabeleceu limites para as conversas com os assinantes. Na descrição do perfil, ela afirmou que não pretende participar de interações sexualmente explícitas e pediu que os usuários respeitem o espaço.

Criei esta página para conhecer melhor meus fãs e compartilhar um lado mais pessoal de mim, coisas que vocês não verão em nenhum outro lugar. Megan Fox, atriz.

A entrada de Megan Fox no serviço não se limita à publicação de conteúdo. A atriz também será coproprietária da Subs.com, plataforma cofundada por Tim Stokely, um dos criadores do OnlyFans.

Em comunicado divulgado pelo serviço, a famosa explicou que a iniciativa está relacionada ao controle sobre a própria imagem e à possibilidade de estabelecer uma conexão direta com o público.

A atriz também destacou que a visibilidade feminina nem sempre significa autonomia sobre a forma como uma mulher é apresentada ou sobre os canais utilizados para alcançar seus fãs.

Reprodução/Instagram/meganfox Megan Fox

Página ficou fora do ar após anúncio

A repercussão do lançamento foi imediata. Pouco depois de Megan divulgar o perfil nas redes sociais, o endereço apresentou instabilidade, impedindo que parte dos interessados acessasse o conteúdo.

Em meio ao caos que se formou por parte dos admiradores da atriz, a equipe de suporte explicou que já estava trabalhando para restabelecer o funcionamento do serviço cerca de uma hora após o anúncio.



