Reprodução/Internet Ana Hickmann e Edu Guedes

Ana Hickmann, de 45 anos, surpreendeu os seus seguidores ao falar abertamente sobre a maternidade em seu novo casamento com o chef de cozinha Edu Guedes, de 52 anos. Curtindo uma nova fase da vida, a apresentadora da Record TV afirmou que não pretende recorrer a tratamentos de fertilidade para tentar engravidar.

A veterana da televisão comentou pela primeira vez sobre a possibilidade de ter filhos com o marido em entrevista ao TV Fama, nesta quarta-feira (7). A loira falou sobre as chances de ter uma gravidez natural. Ana Hickmann citou a própria idade e disse que não planeja buscar alternativas médicas.





Ela contou que vê a gestação como algo que dependeria do acaso e da fé.

Acho que o tempo já não é mais possível, até porque eu vou fazer 46 anos. Eu sei disso, mas acho que, se papai do céu quiser, ele vai ajudar. Então depende Dele, mas fazer algo diferente para isso acontecer, não. Ana Hickmann, apresentadora da Record.





Anos atrás, a modelo recorreu à fertilização in vitro para engravidar de seu único filho, Alexandre. O jovem nasceu em março de 2014 e é fruto do casamento anterior da apresentadora com Alexandre Correa.

Reservados sobre a vida pessoal , Ana e Edu realizaram uma cerimônia religiosa em setembro de 2026, no interior de São Paulo. Eles se casaram na Fazenda Casa Gialla, em Araras, e a celebração ocorreu pouco mais de um ano após a oficialização do casamento civil, em maio de 2025.

Reprodução/Instagram/@ahickmann Ana Hickmann e Edu Guedes se casaram em em fazenda de 1820.





Para o momento especial, os filhos dos dois participaram da entrada dos noivos na cerimônia. A comunicadora entrou acompanhada de Alezinho, enquanto Edu Guedes caminhou ao lado da filha, Maria Eduarda.

Apartamento leiloado

Um apartamento de Ana Hickmann localizado em Perdizes, na Zona Oeste de São Paulo, com 251,50 m² de área privativa coberta, foi levado a leilão por conta de uma dívida no valor de R$ 11,3 milhões.

Reprodução/AlienaJud Apartamento de Ana Hickmann





O apartamento foi avaliado em R$ 5,2 milhões em fevereiro de 2026. No leilão, o lance mínimo equivale a 80% desse valor, chegando a R$ 4,16 milhões, quantia que será atualizada até o encerramento da disputa. O processo tramita na 33ª Vara Cível do Foro Central da Capital de São Paulo.

A cobrança está relacionada a um empréstimo f eito em setembro de 2023 para a Hickmann Serviços Ltda. Ana Hickmann e o ex-marido, Alexandre Correa, aparecem no contrato como fiadores da operação.

Reprodução/AlienaJud Apartamento de Ana Hickmann





A apresentadora, porém, contesta a dívida e afirma que não tinha conhecimento do empréstimo. A defesa também sustenta que a assinatura atribuída a Ana no contrato foi falsificada.



