Reprodução/Instagram Apartamento de Ana Hickmann

Um apartamento de Ana Hickmann , 45 anos, chama a atenção pelas dimensões e pela estrutura de alto padrão. Localizado em Perdizes, na Zona Oeste de São Paulo, o imóvel tem 251,50 m² de área privativa coberta e foi levado a leilão por conta de uma dívida no valor de R$ 11, 3 milhões.

A propriedade é do tipo garden e fica no térreo do Edifício IV, conhecido como Belvedere, no Conjunto Perdizes Nobre. No laudo pericial utilizado no processo, o imóvel foi classificado como uma residência de padrão fino.

Além da área interna , o apartamento conta com uma ampla área externa privativa, que circunda os dormitórios e parte da área social. A propriedade também tem seis vagas de garagem.

O imóvel possui três suítes e uma sala principal dividida em três ambientes. A planta também inclui sala de almoço, cozinha e área de serviço com dependência completa.

Reprodução/Internet Detalhes do apartamento de Ana Hickmann

Na área social, há ainda uma churrasqueira coberta. O espaço externo privativo é um dos destaques da propriedade e se estende ao redor dos dormitórios e de parte da área social.

Reprodução/AlienaJud Apartamento de Ana Hickmann

Considerando também as áreas comuns do condomínio, a área total chega a 672,381 m².

O condomínio oferece uma estrutura de lazer que inclui piscina descoberta, piscina coberta e aquecida, academia, playground, brinquedoteca, salão de festas, quadra poliesportiva e sauna.

De acordo com o edital, o apartamento estava desocupado no momento em que o documento foi elaborado. Também não havia registros de débitos de IPTU ou condomínio até julho de 2026.

Reprodução/Internet Detalhes do apartamento Ana Hickmann

Quanto vale o imóvel?

O apartamento foi avaliado em R$ 5,2 milhões em fevereiro de 2026. No leilão, o lance mínimo equivale a 80% desse valor, chegando a R$ 4,16 milhões, quantia que será atualizada até o encerramento da disputa.

O segundo leilão começou em 18 de setembro e está previsto para permanecer aberto até as 16h de 8 de outubro. A venda é realizada exclusivamente pela plataforma Alienajud.

Reprodução/Internet Academia do apartamento Ana Hickmann

Por que o apartamento está em leilão?

O imóvel foi levado à disputa judicial por causa de uma cobrança que envolve uma dívida de R$ 11,3 milhões. O processo tramita na 33ª Vara Cível do Foro Central da Capital de São Paulo.

A cobrança está relacionada a um empréstimo feito em setembro de 2023 para a Hickmann Serviços Ltda. Ana Hickmann e o ex-marido, Alexandre Correa, aparecem no contrato como fiadores da operação.

A apresentadora, porém, contesta a dívida e afirma que não tinha conhecimento do empréstimo. A defesa também sustenta que a assinatura atribuída a Ana no contrato foi falsificada.

Reprodução/AlienaJud Apartamento de Ana Hickmann

Uma perícia grafotécnica foi solicitada para verificar a autenticidade do documento. Segundo os advogados, o contrato também está sob investigação do Departamento Estadual de Investigações Criminais (DEIC).

Reprodução/AlienaJud Apartamento de Ana Hickmann

Leilão segue em disputa judicial

Apesar de o imóvel estar disponível para receber lances, a situação ainda não está definitivamente encerrada. A defesa de Ana informou que o Tribunal de Justiça de São Paulo suspendeu parcialmente os efeitos do leilão.

O Tribunal manteve a possibilidade de receber lances, mas determinou que o apartamento não poderá ser transferido ao eventual vencedor até que haja uma decisão definitiva sobre a validade da assinatura contestada no contrato.

A defesa também questiona o valor atribuído ao imóvel e afirma que a A questão segue em discussão na Justiça.



