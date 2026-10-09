Jackson Abrão, de 80 anos, foi demitido do Grupo Jaime Câmara depois de mais de seis décadas de trabalho. A decisão partiu da direção do Grupo Zahran, que adquiriu recentemente a empresa responsável pela TV Anhanguera e por jornais de Goiás e do Tocantins. O jornalista era o profissional mais antigo do conglomerado. Sua saída ocorre durante uma reorganização administrativa que também atingiu editores dos jornais O Popular e Daqui.A nova administração avaliou que Jackson Abrão não se encaixava nos projetos de renovação previstos para os veículos de comunicação da afiliada da Globo. Também há informações sobre medidas de contenção de despesas, embora não tenham sido apresentados detalhes sobre o impacto financeiro dos desligamentos. A demissão encerra uma relação profissional iniciada quando o jornalista ainda era adolescente. Durante esse período, ele trabalhou no rádio, apresentou um telejornal e comandou entrevistas na internet.
Jackson Abrão deixa Grupo Jaime Câmara após seis décadas
O Grupo Zahran assumiu recentemente o controle do Grupo Jaime Câmara, que reúne operações de comunicação em Goiás e no Tocantins. Entre os veículos estão a TV Anhanguera, os jornais O Popular, Daqui e Jornal do Tocantins, além de emissoras de rádio. O novo proprietário, responsável pela criação da Rede Anhanguera, iniciou mudanças na estrutura editorial. A reorganização atingiu profissionais com funções de direção nos jornais da empresa.Luciano Martins, que ocupava o cargo de editor-executivo do Daqui, está entre os profissionais demitidos. A lista também reúne Silvana Bittencourt, editora-executiva de O Popular, e André Rodrigues, editor adjunto e de imagem do mesmo jornal. Os três desligamentos ocorreram no contexto das mudanças promovidas pela nova direção. A administração também definiu Elisângela Nascimento como nova executiva responsável pelos jornais O Popular e Daqui, além do g1. Ela terá a tarefa de integrar as equipes dos três produtos jornalísticos. A mudança altera a organização das redações e estabelece uma coordenação conjunta para essas operações.
Jornalista começou carreira no rádio em Catalão
Jackson Abrão nasceu no interior de Goiás. Sua carreira começou em uma emissora de rádio da cidade. Aos 17 anos, ele se mudou para Goiânia, onde conseguiu uma oportunidade profissional na Rádio Anhanguera. O trabalho na capital goiana marcou o início de sua longa relação com o Grupo Jaime Câmara, empresa na qual permaneceria por mais de 60 anos.A passagem do rádio para a televisão ocorreu por indicação de Rebouças Câmara. Ele apreciava a voz do comunicador e o ritmo de apresentação do jornalista e sugeriu ao irmão, Jaime Câmara, que o contratasse para comandar o Jornal Anhanguera. Jackson assumiu a função e permaneceu no telejornal por décadas. Depois de deixar a TV Anhanguera, Jackson Abrão continuou a trabalhar para o mesmo grupo de comunicação. Ele passou a apresentar um programa de entrevistas no site de O Popular, mantendo sua atuação no jornalismo.