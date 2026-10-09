Reprodução/Instagram Dona Ruth fala sobre exposição de Marília Mendonça

Dona Ruth, mãe de Marília Mendonça (1995–2021), não conseguiu conter as lágrimas ao conhecer a exposição dedicada à trajetória da filha, que morreu em um acidente aéreo no dia 5 de novembro, em um curso d’água próximo à rodovia BR-474, em Piedade de Caratinga (MG).

Aos 57 anos, a matriarca visitou a mostra Marília Mendonça – Sentimento Louco na quinta-feira (8), um dia antes da abertura ao público, e se emocionou ao reencontrar lembranças da cantora.

A exposição está instalada no Museu da Imagem e do Som (MIS), em São Paulo, e reúne figurinos, objetos pessoais e registros que ajudam a contar a história da artista, que morreu aos 26 anos.

Durante a visita, Dona Ruth percorreu os ambientes da mostra e teve contato com peças que fizeram parte da vida pessoal e da carreira da cantora sertaneja. O contato com esses objetos e figurinos tornou o momento especialmente emocionante para a mãe da artista.

Dona Ruth e João Gustavo, mãe e irmão de Marília Mendonça, prestigiaram a exposição “Marília Mendonça — Sentimento Louco” e posaram diante da grande imagem da artista, em um momento especial de homenagem à sua história e legado. https://t.co/kLEtdiPVuo — Portal Da MM (@oportaldamm) October 8, 2026

A exposição tem o objetivo de proporcionar uma experiência mais imersiva pela trajetória da cantora, desde suas origens até a consagração nos palcos. Os espaços foram inspirados em músicas da artista e apresentam diferentes aspectos de sua história, incluindo o processo criativo e a relação construída com os fãs ao longo dos anos.

Batizada de Marília Mendonça – Sentimento Louco, a exposição é a primeira grande mostra dedicada à vida e à obra da compositora. O acervo reúne memórias, violões, diários e outros itens pessoais da artista. Entre as atrações está a reprodução de ambientes íntimos da cantora, com objetos originais.

A mostra ocupa cerca de mil metros quadrados, distribuídos em dois andares do MIS, e já está aberto para o público conhecer nesta sexta-feira (9). A visitação está prevista para acontecer até o 29 de novembro de 2026.

Marília Mendonça morreu em 2021

Conhecida como Rainha da Sofrência, Marília Mendonça morreu em 5 de novembro de 2021, aos 26 anos, após um acidente aéreo em Piedade de Caratinga, Minas Gerais . A cantora deixou um filho, Léo, fruto de seu relacionamento com o também cantor Murilo Huff.

Reprodução/Instagram - 14.03.2024 Marília Mendonça e Dona Ruth

Ainda que sua partida tenha deixado tristeza no coração de seus admiradores, Marília continua sendo lembrada de forma única por fãs e artistas, tanto por seu repertório quanto pela influência que exerceu na música sertaneja.



