Reprodução/Instagram Justiça bloqueia fortuna de Rodrigão e Adriana Sant'Anna.

O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) determinou o bloqueio de parte da fortuna de Adriana Sant’Anna e Rodrigão, ex-participantes do "Big Brother Brasil", em meio a uma disputa que envolve uma cobrança superior a R$ 1,4 milhão.

A ação foi movida pela WFA Marketing e eventos, empresa ligada ao empresário Fábio Ponte, conhecido por administrar a carreira de Bruno Diegues, ex-vocalista do grupo de pagode Jeito Moleque.

A decisão bloqueou aproximadamente R$ 376,7 mil nas contas do casal por meio do sistema SISBAJUD. Segundo o jornalista Leo Dias, a medida faz parte de uma execução provisória de sentença, enquanto os recursos apresentados pelas partes envolvidas ainda aguardam a decisão final da Justiça.

O iG tentou contato com o casal para um posicionamento sobre o caso, sem sucesso. O espaço segue aberto.





Entenda o caso

O processo teve origem em 2017, após Rodrigão abandonar o projeto musical "Os Marvados". Na época, a WFA atuava como gestora e investidora do trio sertanejo formado pelo ex-BBB, Marlon e Bruno Araújo. A iniciativa tinha um contrato de três anos com os artistas, que previa multa em caso de rescisão unilateral sem justificativa.

O processo foi parcialmente julgada pela Justiça em 2022. Na ocasião, o TJSP julgou a ação procedente e condenou Rodrigão ao pagamento de R$ 400 mil por multa contratual à WFA. Tanto Rodrigão quanto Adriana foram condenados a pagar uma multa por danos morais.

A decisão foi mantida em segunda instância, mas o caso ainda não acabou. O casal continua recorrendo e tenta levar a discussão ao Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Vale destacar que, segundo os autos, o casal foi intimado a pagar os valores cobrados, porém, não efetuaram o pagamento nem apresentam bens que possam garantir a execução judicial. Por esta razão, o juiz determinou que pesquisas patrimoniais fossem feitas e, posteriormente, o bloqueio dos bens.





Na ação, cerca de R$ 1,21 milhão é cobrado de Rodrigão, enquanto aproximadamente 218 mil são cobrados de forma solidária do casal.

Adriana Sant'Anna e Rodrigão e conheceram em 2011, durante a 11ª edição do "Big Brother Brasil", da Globo. Eles engataram um romance ainda dentro do reality, que resistiu ao confinamento e seguiu aqui fora. Eles se casaram em 2015, em uma cerimônia intimista, realizada em uma praia de Punta Cana, na República Dominicana. Da união nasceram Rodrigo, de 10 anos, e Linda, de oito anos.