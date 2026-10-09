Reprodução/Internet Renato Ambrósio









Renato Ambrósio acaba de garantir uma nova fase no SBT com sua estreia aos sábados, mas os bastidores da negociação revelam que a intenção do apresentador era ainda maior. Segundo apuração exclusiva, Renato teria apresentado à emissora um projeto para conquistar também um espaço na grade nacional de domingo, em dobradinha com Celso Portiolli.

A proposta chamou a atenção da direção porque o investimento apresentado, segundo fontes ouvidas pela coluna, seria ainda mais robusto para a faixa dominical do que para o projeto de sábado. Apesar de o SBT reconhecer a importância de novas receitas comerciais, a emissora avaliou que ainda não era o momento de promover uma mudança dessa dimensão na programação nacional do domingo.

O entendimento foi construído em um meio-termo que contemplasse os interesses dos dois lados. O acordo manteve Renato Ambrósio na faixa de sábado, conforme já havia sido anunciado, mas abriu espaço para ampliar sua participação aos domingos dentro da programação do SBT Rio.

Com isso, o Rio de Prêmios, que atualmente ocupa apenas 30 minutos da grade dominical, passará a ter 1h30 de duração. Na prática, Renato amplia significativamente sua presença nos domingos, ainda que, por enquanto, apenas para o público fluminense.

Nos bastidores, o movimento é visto como um passo importante para fortalecer o apresentador e testar seu desempenho antes de qualquer discussão sobre uma futura expansão para a rede nacional da grade de domingo.