Bruno Diegues, cantor e compositor brasileiro que marcou uma geração nos anos 2000 com sua voz inconfundível à frente do grupo Jeito Moleque, se prepara para um dos momentos mais importantes de sua trajetória solo.

No dia 5 de novembro, o artista grava o projeto audiovisual Bruno Diegues Secreto , que promete ser um marco na nova fase de sua carreira.





O local da gravação, situado no Centro de São Paulo, será revelado 48 horas antes do evento, mantendo o clima de mistério que envolve o título do álbum.

O show de Bruno Diegues, que será aberto ao público, já tem ingressos disponíveis e contará com participações especiais de grandes nomes do samba e pagode: Sorriso Maroto, Yan, Thiago Soares, Marvvila, Trio Preto e Trio Mocotó.

A produção do projeto é assinada pela WFA e TAJ Produções, com a força e o respaldo da Rooftop, gravadora sócia da Universal Music Brasil, reforçando o posicionamento de Bruno como um dos nomes mais sólidos e respeitados da cena.

Em 2024, Bruno Diegues gravou e lançou o audiovisual Mais Uma Noite , que teve a música É louca a volta que o mundo dá, entre as mais pedidas em todo o Brasil e conta com mais de 3,4 milhões de views no Youtube.

No Spotify, seus ouvintes mensais ultrapassam 1 milhão e ao longo de sua carreira, Bruno possui mais de 40 milhões de streams.

Agora, com Bruno Diegues Secreto , o cantor promete uma entrega ainda mais pessoal, explorando novas sonoridades e reafirmando sua identidade artística.

Este novo lançamento representa um reencontro de Bruno Diegues com sua essência, um convite para os fãs mergulharem em sua nova fase e descobrirem o que há por trás desse projeto que une emoção, autenticidade e o talento de um artista que continua a escrever sua história no pagode brasileiro.

Bruno Diegues Secreto

Data: 5 de novembro

Local: SECRETO – centro de São Paulo (será revelado 48h antes)

Hora: 20h

Ingressos disponíveis na Ingresse

