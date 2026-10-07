Reprodução/Instagram Dandara Couto desapareceu em São Paulo.

A modelo Dandara Couto, de 27 anos, está desaparecida desde a manhã de segunda-feira (5), em São Paulo. Segundo informações divulgadas por amigos e familiares, ela foi vista pela última vez nas proximidades da Rua Cristiano Viana, em Pinheiros, na Zona Oeste da capital paulista.

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As buscas pela modelo mobiliza pessoas próximas e internautas, que passaram a compartilhar um cartaz com informações sobre o desaparecimento. "Estamos pedindo a ajuda de todos para encontrá-la. Qualquer informação, mesmo que pareça pequena, pode ser importante", diz o apelo.

No momento em que foi vista pela última vez, Dandara estava com os cabelos naturais, sem as tranças que costuma usar. Nas redes sociais, a última postagem da modelo ocorreu há três dias. Na publicação, ela compartilhou uma sequência de fotos de pinturas que fez recentemente e de girassóis.

Na legenda, ela escreveu sobre como havia observado a planta enquanto estava em uma horta e sobre como achou curioso o fato de o girassol estar de costas para o sol. Dandara também contou que havia pesquisado sobre o ciclo natural e que percebeu uma curiosidade sobre o TDAH.

"Esses dias estava em na horta e vi um girassol de costas para o Sol e me pensar mais sobre essa angulação curiosa. Entendi um pouco sobre o ciclo natural e percebi algo curioso em relação ao tempo e o TDAH. Vale a pesquisa. Somos o nosso próprio Sol, mas sempre que ver o real, abrace e agradeça", escreveu Dandara.





Quem é Dandara Couto

Dandara Couto é uma modelo profissional agenciada pela Mega Model no Brasil. A modelo também faz parte do casting da Elite Model no Chile.

Durante sua trajetória profissional, ela participou de campanhas de marcas renomadas como Corona, Intimissimi, Under Armour Brasil, Vicenza e Garage Rio. Dandara também brilhou nas passarelas do São Paulo Fashion Week (SPFW).

Com pouco mais de 20 mil seguidores nas redes sociais, a modelo costuma compartilhar momentos de seu dia a dia. Suas postagens abordam desde trabalhos publicitários e do mundo fashion, à prática de yoga e registros de viagens para destinos nacionais e internacionais.

Como ajudar?

Familiares e amigos pedem que quaisquer informações sobre o paradeiro de Dandara Couto sejam enviadas aos contatos de Juan Castro, pelo telefone (48) 9 9994-6300, ou a Lelette Couto, pelo número (48) 99103-1907.