Reprodução/Internet TV Globinho retorna à programação da Globo no próximo sábado

A TV Globinho está de volta à programação da Globo em uma edição especial que promete resgatar alguns dos desenhos mais lembrados pelo público infantil dos anos 2000. O programa será exibido no próximo sábado (10), a partir das 9h, como parte da programação do Criança Esperança. Entre as atrações escolhidas estão Dragon Ball, Digimon e Três Espiãs Demais, três produções que tiveram destaque na versão clássica da faixa infantil da emissora.

TV Globinho resgata desenhos dos anos 2000

A escolha dos desenhos não aconteceu por acaso. As três animações foram campeãs de audiência durante a fase de maior sucesso da, quando o programa fazia parte da rotina de crianças e adolescentes. Digimon chegou à atração em 2000, em meio à disputa com Pokémon, que era exibido pela Record. A produção se tornou uma das grandes apostas da Globo naquele período e ganhou espaço justamente durante uma fase de forte concorrência pela audiência infantil entre as principais emissoras abertas.

Dragon Ball também teve uma trajetória importante na TV Globinho. A Globo comprou os direitos do anime em 2001, depois que a saga de Goku havia conquistado o público nas tardes da Band. A produção de Akira Toriyama posteriormente se tornou uma das atrações mais conhecidas da programação infantil da emissora e permaneceu no ar até o fim da versão diária da TV Globinho, em 2012. Agora, o desenho retorna para uma edição especial que aposta diretamente na memória afetiva de quem acompanhou o programa.

O especial terá Leticia Colin, Geovanna Tominaga, Ícaro Silva e Paulo Mathias Jr. no comando, enquanto Milena Moreira, conhecida como Tia Milena, será responsável pela reportagem. A volta da TV Globinho acontece dentro da programação do Criança Esperança e marca o reencontro do público com uma marca que ficou associada à televisão infantil da Globo.

“A nostalgia será o fio condutor da programação do Criança Esperança 2026 . Ao longo da Maratona da Esperança, o público será convidado a revisitar brincadeiras, personagens e lembranças marcantes da infância”, informou a emissora.

O canal confirmou que o retorno da TV Globinho ficará restrito à programação especial. “Como parte dessa celebração, o especial resgata uma das memórias afetivas mais queridas da televisão brasileira: a TV Globinho. O programa infantil ganhará uma edição especial de exibição única no dia 10 de outubro, integrando a programação comemorativa que estreia dia 10 de outubro na TV Globo e segue até a noite de 12 de outubro, quando será realizado o Show da Esperança”, declarou.