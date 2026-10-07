A TV Globinho está de volta à programação da Globo em uma edição especial que promete resgatar alguns dos desenhos mais lembrados pelo público infantil dos anos 2000. O programa será exibido no próximo sábado (10), a partir das 9h, como parte da programação do Criança Esperança. Entre as atrações escolhidas estão Dragon Ball, Digimon e Três Espiãs Demais, três produções que tiveram destaque na versão clássica da faixa infantil da emissora.A escolha dos desenhos não aconteceu por acaso. As três animações foram campeãs de audiência durante a fase de maior sucesso da TV Globinho, quando o programa fazia parte da rotina de crianças e adolescentes. Digimon chegou à atração em 2000, em meio à disputa com Pokémon, que era exibido pela Record. A produção se tornou uma das grandes apostas da Globo naquele período e ganhou espaço justamente durante uma fase de forte concorrência pela audiência infantil entre as principais emissoras abertas.
TV Globinho resgata desenhos dos anos 2000
Dragon Ball também teve uma trajetória importante na TV Globinho. A Globo comprou os direitos do anime em 2001, depois que a saga de Goku havia conquistado o público nas tardes da Band. A produção de Akira Toriyama posteriormente se tornou uma das atrações mais conhecidas da programação infantil da emissora e permaneceu no ar até o fim da versão diária da TV Globinho, em 2012. Agora, o desenho retorna para uma edição especial que aposta diretamente na memória afetiva de quem acompanhou o programa.O especial terá Leticia Colin, Geovanna Tominaga, Ícaro Silva e Paulo Mathias Jr. no comando, enquanto Milena Moreira, conhecida como Tia Milena, será responsável pela reportagem. A volta da TV Globinho acontece dentro da programação do Criança Esperança e marca o reencontro do público com uma marca que ficou associada à televisão infantil da Globo.
“A nostalgia será o fio condutor da programação do Criança Esperança 2026 . Ao longo da Maratona da Esperança, o público será convidado a revisitar brincadeiras, personagens e lembranças marcantes da infância”, informou a emissora.
O canal confirmou que o retorno da TV Globinho ficará restrito à programação especial. “Como parte dessa celebração, o especial resgata uma das memórias afetivas mais queridas da televisão brasileira: a TV Globinho. O programa infantil ganhará uma edição especial de exibição única no dia 10 de outubro, integrando a programação comemorativa que estreia dia 10 de outubro na TV Globo e segue até a noite de 12 de outubro, quando será realizado o Show da Esperança”, declarou.