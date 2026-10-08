Reprodução/GNT Ator Marcos Breda

Marcos Breda está quase completando 66 anos, após passar por uma fase turbulenta em sua vida pessoal, depois de um grave acidente de moto, em 2022. No entanto, enquanto se recuperava, ele manteve sua carreira artística e partiu para outra profissão: a astrologia. Desde 2020, ele faz atendimentos.

O famoso contou que já era um entusiasta da astrologia há 40 anos, quando transformou o hobby em trabalho. A virada de chave ocorreu na pandemia, pouco tempo depois de sua mãe falecer. Na ocasião, ele usou todas as economias para custear os cuidados com a matriarca e ficou sem reserva financeira.

"Sou ator desde os 20 anos, locutor há 44 e estudo astrologia há 40 anos. Assumi esta última como profissão em 2020, durante a pandemia. Eu tinha acabado de perder minha mãe, gastei minhas economias com o home care dela e fiquei com as reservas praticamente a zero", disse à coluna Play.

Então, a astrologia significou uma mudança na vida de Breda, que passou a ter outra forma de ganhos, enquanto antes tinha como pilar apenas a atuação: "Pensei em como sobreviver sem trabalhar como ator e comecei a fazer consultas profissionalmente", disse.

Ele ressaltou que faz atendimentos até em inglês e que tem como clientes até seus colegas do mundo artístico: "Esta semana vou chegar ao meu cliente número mil. Dou consultas em português e inglês, inclusive para muitos colegas, como Letícia Spiller, Julia Lemmertz e Luciana Braga", disse.

Consequências do acidente

Enquanto trilhava uma nova fase na vida profissional, Marcos necessitou lidar com os problemas de saúde após a queda de moto. Ele estilhaçou o fêmur da perna esquerda, além de ter precisado reconstruir a clavícula: "Foi uma jornada inacreditável", disse.

Mesmo em meio ao tratamento, o artista seguiu com seus trabalhos e voltou a gravar uma novela apenas 40 dias depois do acidente. Na época, usou andador e cadeira de rodas.

"Trabalhar com dor durante todo esse tempo foi o que me manteve em frente", confessou.

Este ano, Breda recebeu mais uma boa notícia: a recuperação total após passar pela última cirurgia. Ele recebeu alta e afirmou que não ficou com sequelas do acidente.

"Vou completar 66 anos e meu melhor presente é me recuperar totalmente", finalizou.



