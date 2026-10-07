Reprodução/Instagram/viihtube Viih Tube revela saída das redes sociais

Viih Tube, de 26 anos, surpreendeu os seguidores nesta quarta-feira (7) ao anunciar que pretende deixar as redes sociais ainda em 2026. A influenciadora, que está na internet há 13 anos, revelou que planeja encerrar os perfis pessoais em 30 de novembro e afirmou que a decisão representa uma grande mudança em sua trajetória.

Segundo Viih, a escolha vem sendo planejada há alguns meses e está relacionada à “sensação de que a produção de conteúdo perdeu o sentido”.

Nos Stories do Instagram, a influenciadora explicou que o principal motivo para abandonar as redes é a falta de propósito. Ao relembrar o início da carreira, ela contou que a relação com a internet era diferente quando começou a produzir vídeos.

A ex-BBB afirmou que, no passado, as coisas eram mais leves e feitas “de coração”, sem a preocupação financeira que passou a existir posteriormente. Ela também destacou que se reinventou diversas vezes ao longo dos anos, mas entende que a mudança atual será diferente.

Reprodução/Instagram/viihtube Viih Tube revela saída das redes sociais

“As coisas na internet perderam o sentido pra mim há um tempo”, afirmou.

A influenciadora também declarou que, desta vez, a mudança será definitiva. Portanto, a previsão é de que, a partir de 30 de novembro, ela não mantenha mais seus perfis pessoais nas plataformas.

Apesar de apresentar a decisão atual como definitiva, esta não é a primeira vez que Viih Tube se afasta das redes sociais. Em julho deste ano, a influenciadora desativou as próprias contas em meio à repercussão negativa do reality As Patroas, projeto criado por ela e pelo marido, Eliezer, com funcionários domésticos da família.

Na ocasião, os perfis de Viih Tube ficaram indisponíveis no Instagram, TikTok e YouTube. Algum tempo depois, ela explicou que havia decidido tirar as redes do ar por vontade própria porque não estava se sentindo bem com a repercussão do programa. Os perfis foram reativados poucos dias depois, e a influenciadora retomou as publicações.

Meses antes, em maio, Viih também havia passado um período afastada das redes enquanto se dedicava a um projeto. Na época, ela voltou ao Instagram e afirmou que estava novamente na rotina de publicações.

Novos projetos

Embora tenha decidido encerrar os perfis pessoais, ela não pretende se afastar totalmente do universo digital. A famosa explicou que preparou um curso voltado para pessoas que desejam começar a trabalhar como criadores de conteúdo.

O material reúne conhecimentos que ela acumulou durante os 13 anos de carreira e aborda temas como produção de conteúdo, UGC, marketing de afiliados e formas de monetização.

Portanto, a proposta é que ela passe a atuar como mentora de novos influenciadores. Atualmente, ela reúne pouco mais de 31 milhões de seguidores no Instagram e ainda possui milhões de seguidores em outras plataformas.



