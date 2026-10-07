Freddie Jackson, um dos grandes nomes do R&B norte-americano, morreu na segunda-feira (5), aos 70 anos. A informação foi confirmada pela família do cantor por meio de uma publicação nas redes sociais nesta terça-feira (6), mas a causa da morte não foi revelada.
O artista ficou conhecido por sucessos como “Rock Me Tonight (For Old Times Sake)” e “You Are My Lady”, que marcaram a música romântica dos anos 1980 e ajudaram a consolidar sua carreira nos Estados Unidos.
Nascido em 2 de outubro de 1956, no Harlem, em Nova York, Freddie Jackson começou a cantar ainda jovem. Criado em uma família ligada à música gospel, ele cantava na White Rock Baptist Church, onde conheceu o compositor e produtor Paul Laurence, que posteriormente se tornaria um de seus principais parceiros profissionais.
Jackson integrou a banda de R&B Mystic Merlin, mas voltou à sua cidade natal, trabalhando como cantor de apoio e em gravações.
Em 1985, lançou o primeiro álbum solo, “Rock Me Tonight”, que rapidamente se tornou um sucesso. A faixa-título permaneceu seis semanas no topo da parada de R&B nos Estados Unidos, enquanto “You Are My Lady” também alcançou o primeiro lugar.
Indicado ao Grammy
O sucesso de Freddie Jackson que cresceu tanto que deixou de ser restrito às paradas de R&B. Em 1986, o cantor recebeu duas indicações ao Grammy: na categoria de artista revelação e na de melhor performance vocal masculina de R&B, por “You Are My Lady”.
O segundo álbum, “Just Like the First Time”, lançado em 1986, também foi certificado como platina e trouxe outros sucessos, como “Tasty Love”, “Have You Ever Loved Somebody” e “Jam Tonight”.
Ao longo da carreira, Jackson acumulou dez músicas que chegaram ao primeiro lugar da parada de R&B nos Estados Unidos. Ele continuou lançando trabalhos mesmo depois do auge comercial dos anos 1980 e 1990. Seu último álbum de estúdio, “My First Love”, foi lançado em 2023.
Doença renal
Ainda que gostasse de manter sua vida pessoal longe das câmeras, em 2024, Freddie Jackson revelou ter sido diagnosticado com doença renal. Na ocasião, o cantor falou sobre os desafios provocados pela condição e passou a colaborar com a National Kidney Foundation em ações de conscientização sobre a doença.
Ao anunciar a morte, a família de Freddie Jackson destacou a relação do artista com a música e com os fãs. A mensagem publicada nas redes sociais o descreveu como uma pessoa gentil e generosa, que amava a família, os amigos, os fãs e a música.
"Freddie era mais do que uma voz lendária. Ele era uma alma bondosa e generosa que amava seus fãs, sua família, seus amigos e sua música com tudo o que tinha. Por décadas, ele nos presenteou com canções que se tornaram a trilha sonora de nossas histórias de amor, nossas celebrações e nossas memórias mais preciosas. Esse presente viverá para sempre", declarou a família.