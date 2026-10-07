Reprodução/Instagram/@solangecouto Atriz Solange Couto

A atriz Solange Couto chamou a atenção do público nas redes sociais ao comentar uma reflexão sobre a relação entre avós. A famosa se identificou com o desabafo e disse que já passou pela situação na família.

Na publicação feita pela influencer Terezinha Tavares, foram trazidos casos em que a avó paterna tem certo contato com o neto, porém acaba excluída de diversos momentos importantes da vida da criança ou do jovem. O texto faz menção a apresentações e aniversários.

E aí, a avó acaba descobrindo depois que outros familiares participaram das comemorações. Ao comentar na postagem, Solange disse que viveu algo muito parecido: "Nunca fui chamada para nada, nem aniversário", revelou a atriz e ex-BBB.





Mãe de três filhos

A atriz Solange Couto é mãe de Márcio Felipe, Morena Mariah e Benjamin e avó de Eric, Catarina, Ayó e Heitor.

Polêmica no BBB

Em 2026, participou do "Big Brother Brasil 26", da TV Globo, sendo a 10.ª colocada do programa, com uma rejeição de 94,17% dos votos para sair, a sétima pior rejeição da atração e a maior da temporada.

A famosa enfrentou a berlinda com Jordana e Marciele, que ficaram com 3,54% e 2,29% da média dos votos, respectivamente, após ser escolhida por Ana Paula Renaul t, que foi a líder da semana. A eliminação foi anunciada por Tadeu Schmidt.

Reprodução/Globoplay/Instagram Confira as maiores eliminações do BBB

Na época, a famosa sofreu uma forte rejeição por suas falas dentro do reality show da TV Globo. Ao participar do "Mais Você", após a eliminação, ela afirmou que ficou muito envergonhada.

"Eu não tenho muito o que dizer, fiquei com muita vergonha do que eu falei. E eu só compreendi de madrugada o que falei. Na minha infância, na minha juventude, eu ouvia muitas coisas, até coisas piores do que falei, corriqueiramente. Quando cresci, fui mãe do Márcio e entendi o quão feio era aquilo. E nunca me imaginei falando uma dessas coisas em lugar nenhum", disse ela a Ana Maria Braga.

Trajetória de Solange Couto

É uma artista e apresentadora brasileira que se consagrou na televisão ao viver a personagem Dona Jura, na novela "O Clone". Em 2010, na 8.ª edição do Troféu Raça Negra, a atriz disputou o prêmio na categoria de Melhor Atriz por seu papel na novela "Ribeirão do Tempo", da Record.

No mesmo ano, foi contratada pela Record e participou de tramas como "Ribeirão do Tempo", "Balacobaco" e "Pecado Mortal". Em 2015, ainda fez parte do elenco de "Malhação: Seu Lugar no Mundo". Em 2024, voltou às novelas da Globo e participou de "A Garota do Momento".