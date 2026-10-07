Arquivo pessoal Michel trabalha como motorista de app

Michel Nogueira, ex-participante da 24ª edição do "Big Brother Brasil", virou assunto nas redes sociais após ser reconhecido como motorista de aplicativo por um internauta. O usuário do X (antigo Twitter) compartilhou a experiência na rede social e chocou a web.

"Fui pegar um Uber aqui em BH e o motorista é aquele ex-BBB, não está fácil para ninguém", escreveu o internauta na legenda da publicação em que expôs uma imagem com as informações da corrida. "Imagina ir para o maior reality show do Brasil e depois virar Uber. Papo de se matar", completou o usuário do X.





A nova profissão de Michel repercutiu nas redes sociais e ele veio a público se pronunciar sobre o assunto. Em um vídeo publicado em sua conta oficial no Instagram nesta terça-feira (6), o ex-BBB demonstrou surpresa ao perceber que o assunto havia causado comoção entre internautas.

"Gente, eu acordei hoje e descobri que virei assunto porque, pasmem, eu estou trabalhando!", começou Michel. Na sequência, o ex-BBB ressaltou que teve informações pessoais expostas pelo internauta autor da postagem."Postou minha foto, meu carro, minha placa, minha localização, minha nota", pontuou.

Visivelmente incomodado, Michel questionou o tom escolhido pelo usuário do X para se referir ao seu ofício atual."Eu fiquei pensando aqui, em que momento trabalhar virou motivo de diminuir alguém? Eu fui professor durante anos, participei do BBB, trabalho com a internet, estou terminando Veterinária e também sou motorista de aplicativo", disse. "Eu não virei motorista de aplicativo porque a vida deu errado", acrescentou.

Por fim, o ex-BBB destacou a importância do trabalho dos motoristas de aplicativo."A gente leva, busca para o trabalho, para a faculdade, para o médico, para o aeroporto, busca gente que bebeu e teve a responsabilidade de não dirigir. São milhares de pessoas acordando todos os dias, fazendo dinheiro honestamente atrás de um volante. E sempre [tem pessoas] tentando diminuir a gente. Como se isso não fosse um trabalho digno. A gente precisa de mais amor e reconhecimento aos profissionais que te levam e te trazem com segurança", concluiu Michel.

Nos comentários da publicação, o ex-BBB recebeu apoio dos seguidores."Parabéns pelo posicionamento! É isso", escreveu um. "Ser ex-BBB não é profissão! Você tá certíssimo, tem que aproveitar as oportunidades mesmo", afirmou outro. "Tem gente que gosta de desmerecer os outros de qualquer maneira. Continue firme no seu propósito! Colherá todos os frutos do seu esforço", disse um terceiro usuário do Instagram.





Michel já havia sido reconhecido anteriormente

Em julho deste ano, Michel Nogueira já havia virado assunto pelo mesmo motivo. Na ocasião, um outro internauta relatou o encontro e logo gerou repercussão na web. Em entrevista, Michel revelou que a decisão de trabalhar como motorista de aplicativo está ligada à busca por uma fonte de renda diversificada.

Além disso, ele contou que está aproveitando o Chevrolet Equinox avaliado em R$ 227 mil que ganhou no programa.