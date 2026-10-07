Reprodução/Instagram/@anacastelacantora Cantora Ana Castela

Ana Castela foi condenada pela Justiça de São Paulo após ser processada por Dalton de Oliveira Rodrigues Vieira. O homem alegou ter tido sua imagem exposta pela famosa nas redes sociais. A decisão da Vara Única da Comarca de Bananal determinou que a cantora pague R$ 2 mil por danos morais.

Tudo começou em uma publicação na qual a celebridade associou o homem a um caso de maus-tratos contra um cavalo ocorrido em Bananal, São Paulo, em 2025, após a divulgação de imagens do animal com as patas mutiladas. De acordo com Dalton, toda essa repercussão do caso trouxe sérias consequências para sua vida profissional e contribuiu para que ele perdesse dois empregos.

No processo criminal sobre os maus-tratos, Andrey Guilherme foi apontado como único acusado e foi condenado em dezembro do mesmo ano. No entanto, Dalton afirmou que foi apenas testemunha e negou ter cometido, participado ou praticado qualquer ato de violência contra o animal.

Nessa ação, ele pediu R$ 700 mil por danos morais, cerca de R$ 61 mil referentes aos valores que deixou de receber e uma retratação pública de Ana Castela. Ao analisar o processo, a juíza Luciene Belan Ferreira Allemand entendeu que a cantora ultrapassou todos os limites da crítica e colocou Dalton na alcunha de "criminoso", de acordo com a jornalista Fábia Oliveira.

Então, para a magistrada, a cantora ultrapassou os limites da liberdade de expressão, o que atingiu a honra do ator e justificou a indenização.

Outro entendimento

A justiça também entendeu que Dalton teve participação ao divulgar o episódio, já que ele reconheceu que fez os registros da postagem. Deste modo, toda a repercussão do caso não é somente da boiadeira.

A juíza também afastou qualquer relação entre o post e os problemas alegados pelo autor e, além disso, não identificou qualquer fim publicitário ou econômico no conteúdo publicado pela famosa.

Assim, os lucros cessantes e a retratação pública foram negados. O valor de R$ 700 mil pedido foi considerado desproporcional diante do dano reconhecido. Por fim, Ana Castela terá que pagar uma indenização de R$ 2 mil por danos morais.

O iG entrou em contato com a assessoria de Ana Castela. Assim que obtivermos uma resposta, a nota será atualizada.

Trajetória de Ana Castela

Ana Castela, também conhecida por Boiadeira, é uma cantora, compositora e atriz do Brasil. Em 2021, iniciou sua carreira com o hit de estreia "Boiadeira" e, em 2022, ficou nacionalmente conhecida devido ao sucesso de "Pipoco", parceria com Melody.

Hoje, ela é conhecida por ser uma das grandes estrelas do agronejo no Brasil e chegou a vencer a categoria "Revelação do Ano" no Prêmio Multishow de Música Brasileira de 2022. Em 2024, chegou a ganhar o Grammy Latino pelo álbum Boiadeira Internacional. É a artista com mais vezes em primeiro lugar na lista dos mais populares do Brasil da Billboard.



