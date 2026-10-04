Reprodução/Instagram Famosas elegem looks confortáveis para votar.

Os famosos já começaram a ir às urnas espalhadas pelo Brasil para escolher seus candidatos nas eleições de 2026. Neste domingo (4), várias celebridades publicaram fotos dos looks que escolheram para exercer a cidadania em sessões eleitorais de diferentes estados do país.

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Os looks básicos predominaram entre famosos como Jojo Todynho, Mel Maia, Tatá Werneck e Nathalia Valente. Confira a lista abaixo.

Jojo Todynho

A influenciadora Jojo Todynho, de 29 anos, elegeu um look confortável para votar. Por meio das redes sociais, a famosa publicou uma foto em que aparece vestindo uma camisa da Seleção Brasileira e calça jeans. O visual foi complementado com uma bolsa verde da grife italiana Gucci, óculos escuros e mix de pulseiras.

Reprodução/Instagram Jojo Todynho elege look confortável para votar.







Mel Maia

A atriz Mel Maia, de 22 anos, também optou por roupas confortáveis para comparecer à sua seção eleitoral. Em um vídeo publicado nos Stories do Instagram, ela surgiu vestindo moletom cinza, boné vermelho e óculos escuros. No registro, a artista também apareceu tomando um cafezinho enquanto se dirigia à escola em que iria votar.

Reprodução/Instagram Mel Maia votou usando boné e moletom.







Nathalia Valente

A influenciadora Nathalia Valente, de 23 anos, escolheu um look que combinou conforto e sofisticação. Para votar, a morena optou por usar uma calça de alfaiataria branca, bem soltinha, combinada com um body decotado em um tom de champanhe. Para um visual ainda mais confortável, ela completou o look com um par de sandálias rasteiras brancas.

Reprodução/Instagram Nathalia Valente escolheu look sofisticado para votar.







Tatá Werneck

A atriz e humorista Tatá Werneck, de 43 anos, escolheu uma camisa despojada para votar. Por meio dos Stories do Instagram, ela informou aos seguidores que tinha acabado de chegar de sua seção eleitoral e surgiu usando uma camisa com a imagem do Mickey, famoso personagem da Disney, estampada.





Reprodução/Instagram Tatá Werneck escolheu look básico para votar.







Renata Sorrah

Quem também optou por um look chique e confortável foi a atriz Renata Sorrah , de 79 anos. Para ir até a sua seção eleitoral, a famosa elegeu um macacão jeans com bolsos bordados no colo. Além disso, Sorrah completou o look com um par de óculos escuros, com armação em um tom de rosa queimado.

Reprodução/Instagram Renata Sorrah escolhe look all jeans para votar.





Anamara

A ex-BBB Anamara, de 43 anos, escolheu um clássico da moda para ir votar: um look all black. Para a ocasião, a famosa elegeu um colete preto risca de giz, combinado com uma calça preta. Para completar o visual, ela optou por uma bolsa branca.

Reprodução/Instagram Anamara elege look all black para as eleições 2026.



