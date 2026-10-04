Reprodução/Internet Lorena e Juquinha em Três Graças

Realmente, o casal Lorena e Juquinha, da novela Três Graças, alcançou um sucesso raro na TV.

E esse sucesso foi aproveitado para que o casal inspirasse um documentário com outras jovens que se gostaram e tiveram problemas familiares.

O primeiro ponto de sucesso do casal foi que era um casal delicado e carismático.

Não havia cenas de agressividade ou enfrentamento, mesmo quando uma delas é expulsa de casa.

A cidade de São Paulo teve um restaurante-bar lotado de casais lésbicos que estavam na deles, sem se preocupar em ter um perfil belicista ou militante.

Era um restaurante e bar de portas abertas, de nome Ferros, em frente a uma sinagoga.

Jamais houve qualquer tentativa da sinagoga de fechar o restaurante.

E muitas vezes casais de idosos que moravam na região, que era extremamente residencial, entravam no Ferros sem se preocuparem com a frequência, jantavam e iam embora.

Logo depois, uma sofisticada boate da cidade, de nome Moustache, que não era mais frequentada por casais da sociedade paulistana, passou a ser frequentada por casais lésbicos que podiam pagar uma conta mais salgada.

Dizer que não havia preconceito na época seria ser hipócrita.

Mas não havia atrito entre as partes como acontece nos dias de hoje.

E, nos anos 70 e 80, a noite na cidade era mais tranquila e agradável, e tudo que acontecia na noite ficava na noite.

Dentro das emissoras de TV nesses anos, a gente sabia quem era quem e quem era apaixonado por quem, e cada um ficava na sua.

Víamos jovens galãs que se mostravam galãs na tela da TV e que tinham o seu namorado na vida real.

Assim como mulheres que tinham as suas namoradas.

Tudo na mais completa ordem e harmonia, sem nenhuma militância agressiva.

Os tempos evoluíram para pior em todas as plataformas.

Todos os dias, a gente lê nos portais sobre um assassinato de um homem contra uma mulher, um perfil da sociedade atual que, nos anos 60, 70 e 80, não existia.

Quando, nos anos 70, aconteceu algo parecido, com a morte de uma mineira socialite que foi assassinada por um homem conhecido da sociedade, teve até emissora de rádio que transmitiu ao vivo o julgamento.

Eram coisas raras que, infelizmente, não são mais raras nos dias de hoje.

A sociedade ficou agressiva.

E, neste cenário, as donas de casa que viram a novela se apaixonaram por Lorena e Juquinha porque era um amor verdadeiro aos moldes dos anos 70.

Eu, pessoalmente, conheci três casais no perfil da novela.

E o que mais me encantou foi a descoberta do amor que uma encontrou na outra.

A vida deveria ser sempre o encontro do amor e da felicidade.