Reprodução/Instagram Nathalia Valente exibe corpo escultural em novas fotos.

Nathalia Valente, de 23 anos, encantou os seguidores nesta quinta-feira (30) ao publicar uma sequência de fotos em que aparece de biquíni. Nas imagens publicadas nas redes sociais, a influenciadora surge exibindo o corpo escultural em meio à paisagem paradisíaca de uma das praias do Algarve, em Portugal.

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Para o dia de descanso à beira-mar, Nathalia elegeu um biquíni cor-de-rosa fininho, que destacou as suas curvas generosas. Em um dos cliques, o bumbum avantajado da influenciadora roubou a cena.

“Aproveitando o verão europeu”, escreveu a criadora de conteúdo na legenda da publicação. Na sessão de comentários, seguidores exaltaram a beleza da influenciadora. “Novo monumento histórico registrado em Portugal”, escreveu um. “Que perfeição de mulher”, elogiou outro. “Meu Deus! Que corpo”, disse um terceiro seguidor.





Luana Piovani critica Nathalia Valente: "Tem que ser presa"

Nathalia Valente viu seu nome envolvido em uma nova polêmica neste domingo (26) após Luana Piovani criticá-la nas redes Sociais. Por meio de sua conta pessoal do Instagram, a atriz de 49 anos comentou a presença da influenciadora em uma suposta ação de caridade na África.





Tudo começou quando, no último mês, Nathalia e outros influenciadores viajaram a Angola para participar de uma missão humanitária, mas as postagens relacionadas à ação não foram bem recebidas pelo público.

A ex-participante de "A Fazenda" e outros influenciadores acabaram se tornando alvo de críticas, já que muitos internautas interpretaram a iniciativa como exagerada e afirmaram que ela estaria sendo feita apenas em busca de engajamento e curtidas.

Luana Piovani, então, compartilhou uma publicação com uma reflexão feita pelo jornalista Gabriel Perline. "Gabriel Perline comenta sobre 'influencers que vão para Angola fingir caridade': 'O que está por trás das idas de Nathalia Valente a Angola para fazer 'missão humanitária', enquanto supostamente desgraça a vida de milhões de seguidores no Brasil?'", questionou o comunicador.

Ao repostar a publicação, Luana Piovani detonou Nathalia. "Aí vem esse 'cool' falante e faz sucesso em Portugal... Puro sumo de burrice... Essa mulher tem que ser presa. Tá fazendo publi da @99brasil, dando hambúrguer para a população de rua. Que vergonha!!", escreveu na legenda da postagem.

No dia 15 de julho, Nathalia já havia se pronunciado sobre as críticas envolvendo a missão humanitária na África. Em um vídeo bastante emocionado, ela apareceu chorando ao falar sobre a realidade encontrada no país e afirmou que muitas pessoas fazem julgamentos sem conhecer de perto as dificuldades enfrentadas pelas comunidades atendidas.