Reprodução/Instagram Giovanna Anttonelli posa de biquíni ao lado de seus cachorros e encanta fãs.

Gioavnna Anttonelli, de 50 anos, encantou os seguidores nesta sexta (3) ao abrir um álbum de fotos em homenagem aos seus cachorros. No carrossel publicado nas redes sociais, a atriz aparece em momentos de descanso e posa sorridente de biquíni, ao lado dos bichinhos de estimação.

Entre os cliques de momentos fofos com os pets da raça Lulu-da-pomerânia, um chamou atenção: na imagem, a atriz surge curtindo um dia de sol, acompanhada de seus dois cachorros. Para a ocasião, Giovanna elegeu um biquíni estampado azul, com detalhes em crochê, chapéu e um par de óculos de leitura. Entre os outros registros compartilhados pela atriz, os cães aparecem a acompanhando em viagens, incluisve, a bordo de um jatinho.

Na legenda da publicação, a artista se declarou aos animais."Amor em estado puro! Daqueles que fazem a vida mais bonita só por estarem nela… Quem sente esse amor também???", escreveu.





Nos comentários da publicação, fãs da atriz deixaram mensagens carinhosas sobre seus animais de estimação."Não tem chamego melhor!!! Estou aqui com meus filhinhos também, nessa chuva de BH!", escreveu uma. "Coisas mais amadas do mundo", disse outra. "Amor verdadeiro em forma de patinhas, não aguento tanta lindeza", declarou uma terceira usuária do Instagram.





Numerologia e mudança de nome

No final de setembro, Giovanna Anttonelli passou a usar uma nova versão de seu nome artístico: a partir de agora, o sobrenome leva dois Ts. A mudança ocorreu após a atriz receber uma análise numerológica, que revelou que a nova grafia auxiliaria na trajetória profissional e pessoal da atriz.

A numerologia é um estudo esotérico que analisa o significado oculto dos números e a sua influência mística sobre as pessoas e os acontecimentos. Por meio de cálculos matemáticos simples, a técnica converte as letras do nome completo e os dígitos da data de nascimento em números fundamentais.

A mudança no sobrenome da atriz rendeu comentários divertidos de fãs nas redes sociais."Mas se bem sucedida desse jeito ainda precisa mexer no nome. Eu tenho que trocar de corpo?", brincou um. "Já tem dois 'nn', dois 'll' e agora dois 'tt'… Repete logo todas as letras para atrair tudo de bom porque você merece!!! GGIIOOVVAANNAA AANNTTOONNEELLII", escreveu outra.