Reprodução/redes sociais Luciano Huck e Daniel Vorcaro





A Polícia Federal encontrou mensagens no celular de Daniel Vorcaro que indicam que o dono do Banco Master mantinha uma relação de negócios com o apresentador da TV Globo, Luciano Huck. Os contatos entre os dois tiveram início cerca de dois anos antes da prisão de Vorcaro, no âmbito das investigações envolvendo o banco.

Não há indícios de ilegalidade envolvendo Huck nas mensagens encontradas. Os registros, porém, mostram que Vorcaro mantinha contatos com diferentes nomes do meio empresarial e da mídia. “Bom te encontrar pessoalmente hoje. Nós devemos um papo. Abraçã”, teria escrito o apresentador em 5 de novembro de 2023. “Fala, amigo. Foi bacana hoje”, respondeu Vorcaro. “Muito”, frisou o apresentador na ocasião.

Reprodução/SAP Daniel Vorcaro

Vorcaro foi preso pela Polícia Federal por volta das 22 horas de 17 de novembro de 2025. Na época, ele tentava deixar o Brasil pelo Aeroporto de Guarulhos. Naquele dia, segundo as mensagens citadas nas investigações, o banqueiro já teria conhecimento da possibilidade de ser preso. Ele também teria anunciado uma suposta venda do banco.

É nesse contexto que aparece uma mensagem de Luciano Huck. Ao saber das movimentações envolvendo o Banco Master, o apresentador escreveu: “Vi a boa notícia da compra do Master agora no JN. Muito bom. Congrats. Você merece sair inteiro desta turbulência toda”, às 21h47. Pouco tempo depois, Vorcaro foi preso em Guarulhos.

Mais que amigos, friends

Segundo a revista Veja, as mensagens e os conteúdos encontrados pela Polícia Federal mostram que o apresentador do Domingão e Vorcaro mantinham uma relação próxima, com jantares e encontros no Brasil e também em outros países.

São mencionadas até tratativas envolvendo um possível acordo de mídia com a Globo. Segundo mensagens atribuídas ao apresentador, o negócio representaria R$ 83 milhões em mídia para o canal, além de R$ 26 milhões para o próprio Huck, por meio de um “contrato pessoal”.

“Daniel, na paz? Valeu hoje pelo apoio. Salvou o dia. Nosso avião já volta na segunda. Sigo esperando poder retribuir as gentilezas. Estou buscando um sócio para o G550 (o avião Gulfstream G550). Se te interessar, bora falar”, pontuou Huck em fevereiro de 2024.

“Vamos conversar”, respondeu Vorcaro.

Conversas envolviam o Will Bank

Essa conversa teve início em abril de 2024, após um encontro entre Huck e Vorcaro.

“Boa conversa ontem. Cabeça pensando muito aqui. Bora seguir construindo ideias”, disse Huck. Vorcaro respondeu: “Gostei demais também! Vamos avançar!”

Show da Madonna

A conversa entre os amigos envolve até citações ao after-party do show da Madonna no Rio de Janeiro, além de uma articulação para tentar colocar Ronaldo Fenômeno na presidência da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), dentre outros assuntos.

Parceria no Domingão

Reprodução/Internet Apresentador Luciano Huck





Em 2025, teve início a parceria entre o Will Bank e o Domingão. Naquele ano, o banqueiro foi aos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro, em um encontro que ficou registrado em fotos. Também em 2025, Huck passou a manter contatos mais próximos com o banqueiro, enquanto os negócios de Vorcaro começaram a enfrentar dificuldades.

O iG entrou em contato com a TV Globo e com o apresentador Luciano Huck. Até o momento, não houve retorno. O espaço segue aberto para o posicionamento de ambos.